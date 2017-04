Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Z Garryjem Kiefom sta par že skoraj štirideset let. Foto: Reuters Prepričan je bil, da bodo oboževalci ob razkritju razočarani. Foto: Reuters Sorodne novice Sloviti muzikal Mačke v trikrat razprodani zagrebški Areni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barry Manilow: Z Garyjem Kiefom sva par že skoraj 40 let

S svojim menedžerjem se je poročil leta 2014

6. april 2017 ob 10:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Barry Manilow že zadnja štiri desetletja niza glasbene uspešnice, svoje zasebno življenje pa ves ta čas skoraj popolnoma skriva. Zdaj, pri 73 letih, je odkrito spregovoril o istospolni usmerjenosti.

"Zelo sem zaprt vase in ne želim razkrivati zasebnega življenja. Že od nekdaj je tako," je dejal za ameriški tabloid People. Poudaril je, da je bil zelo zgodaj prepričan, da je njegova prva ljubezen glasba. Njegova druga ljubezen pa je bila pred leti Susan Deixler, s katero se je takoj po koncu srednje šole tudi poročil. "Bil sem zaljubljen, a morda ne dovolj pripravljen na zakon."

Sicer pa še vedno vztraja, da v enoletnem zakonu ni imel težav s spolno usmerjenostjo. "Šlo je bolj za to, da sem praktično čisto vsak večer posvečal ustvarjanju glasbe. Bil sem mlad in se še nisem želel ustaliti."

Če je njegovo zasebno življenje v tistem času morda trpelo, pa je glasbena kariera kmalu začela cveteti. Leta 1974 se je z balado Mandy praktično izstrelil med glasbene zvezde, sledile pa so še uspešnice, kot so Looks Like We Made It, Copacabana (At the Copa) in Can't Smile Without You. Leta 1978 je spoznal Garyja Kiefa, ki je postal njegov menedžer in pozneje tudi mož. "On je eden izmed najpametnejših ljudi, ki sem jih kdajkoli spoznal," je Manilow dejal o Kiefu.

Par sta že 39 let, poročila sta se aprila leta 2014 in Manilow svoje spolne usmerjenosti ves ta čas nikoli do zdaj ni neposredno izdal javnosti. Glasbenik ob tem priznava, da ga je bilo vedno strah o tem javno govoriti in to priznati svetu. "Prepričan sem bil, da bodo oboževalci razočarani. Zato sem se tega vedno izogibal." A ko je leta 2015 po medijih zaokrožila informacija o njunem razmerju in poroki, so bili oboževalci veseli. "Odziv je bil čudovit. Popolni neznanci so podpirali najino razmerje in za to sem resnično hvaležen."

