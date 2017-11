Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović oznanila veselo novico: pričakujeta otroka

Kdaj naj bi se rodil, ni znano

23. november 2017 ob 13:58

Chicago - MMC RTV SLO, STA

Nemški nogometni as Bastian Schweinsteiger in srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović sta prek družbenih omrežij sporočila veselo novico: pričakujeta naraščaj.

30-letna Ivanovićeva, nekdanja številka ena ženskega tenisa, ki je največji uspeh dosegla leta 2008 z zmago na odprtem prvenstvu Francije, je na Twitterju objavila fotografijo treh parov belih športnih čevljev, ženskega, moškega in otroškega, pod katero je pripisala: "Majhna razširitev naše družine. Ne moreva biti srečnejša."

Nato pa je srečno novico sporočil še 33-letni Schweinsteiger, nekdanji nemški reprezentant, član zlate nemške reprezentance s svetovnega prvenstva leta 2014, ki trenutno igra onstran Atlantika v severnoameriški profesionalni ligi MLS v ekipi Chicago Fire. "Pričakujeva novega družinskega člana in sva zelo hvaležna," je zapisal Schweinsteiger.

Spol otroka slavnega para, ki se je poročil na zvezdniški poroki julija lani v Benetkah, še ni znan, prav tako ni jasno, kdaj naj bi se rodil.

We are expecting a new family member and are so grateful! @anaivanovic pic.twitter.com/9wzyQkXQKQ