Baterijski avtomobilčki: Igrače za otroka ali starše?

Pomembno je pravilno polnjenje baterije

15. maj 2017 ob 06:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na trgu obstajajo baterijski avtomobilčki za tri starostne skupine otrok. Razlika med vozili je v moči, hitrosti in nosilnosti, nekatere pa je mogoče upravljati tudi z daljinskim upravljalnikom. Tudi taka igrača je odlična za razvijanje motorike otroka.

"Veliko staršev otroku kupi igračo, ker je sami v preteklosti niso mogli imeti ali pa so si jo želeli, in je niso dobili. Izpolnjujemo tudi želje staršev," o baterijskih avtomobilčkih pravi Marko Novak, direktor prodajalne igrač.

Komu je torej namenjena ta igrača? Novak pojasnjuje, da baterijski avtomobilčki niso namenjeni zgolj temu, da se z njimi vozimo, ampak z njimi opravljamo tudi druge naloge. "Otrok se z njim vozi zunaj, potem ga zapusti in se igra druge igre. Nato se odpelje na drugo mesto in se igra morda spet kaj drugega," pojasnjuje Novak, ki pravi, da tovrstni avtomobili omogočajo tako vožnjo po asfaltu kot tlakovcih, še lepše okolje za ta vozila pa je velika parcela, recimo travnata, kjer se otroci vozijo varno odmaknjeni od ceste. "Vsaka podlaga je dobrodošla. Najslabša za kolesa sta asfalt in tlakovci. Drugače pa, bolj je naravno, bolje gre," dodaja sogovornik.

Zmorejo tudi v klanec

Kolesa pri teh enosedežnih ali dvosedežnih vozilih so profilirana, a so plastična. Plastična iz tehničnih razlogov, ker avto nima diferencialov. Pri avtomobilih, ki razvijejo večje hitrosti, lahko nastanejo težave pri speljevanju. Težave so lahko, če otrok prestavi iz druge prestave neposredno v vzvratno, takrat morajo kolesa zdrsniti. Če ne bi, bi se potrgali reduktorji ipd.

Ponudba tovrstnih igrač je pestra. V grobem lahko izdelke ločimo v tri skupine. Glede na moč motorja, nosilnost in primernosti za določeno starost. Najšibkejši in najpočasnejši, primerni za otroke od enega leta naprej, so modeli 6 V. Ti razvijejo hitrosti do 4 km/h, ponujajo nosilnost do 25 kilogramov, pogosto so gnani zgolj na eno kolo, primerni so za vožnjo po ravnem ali v zelo položen klanec in zgolj z eno stopalko, s katero otrok tako pospešuje kot zavira, ko ne pritiska nanjo.

Optimalnejši in primerni za otroke od tretjega leta starosti naprej so modeli 12 V, ki premagujejo 10-stopinjski naklon in zmorejo hitrost do 8 km/h. Prenesejo težo do 60 kg, kar pomeni, da se v njih lahko peljeta že dva otroka hkrati, običajno pa imajo za vožnjo naprej dve prestavi, eno za vožnjo do 4 km/h, drugo za še enkrat hitrejšo vožnjo. Boljši modeli pa tudi že znajo premagovati 17-stopinjske klance.

Kaj pa, če gre prehitro?

Avtomobili, ki so primerni za mlajše otroke, so pogosto opremljeni tudi z daljinskim upravljalnikom, s katerim otroka vozimo kot v otroškem vozičku. Recimo za primere, ko gre družina na sprehod. "Običajna praksa je tudi, da mamica teče, otrok pa zraven vozi avtomobilček. Seveda pa mora biti avtomobil dovolj hiter, da lahko ulovi mamico," pravi Novak.

Kaj pa, če avtomobil vozi prehitro? "Igrače 12 V, ki so hitrejše kot 6 V, imajo vedno na prestavni ročici tudi blokado. Na začetku, torej, ko se otrok še uči, uporabljamo prvo in vzvratno prestavo, potem pa lahko blokado sprostimo in že je tu nova igrača, še enkrat hitrejša," pravi sogovornik.

Pomembno je pravilno polnjenje baterije

Seveda se tehnika teh malih avtomobilov ne more kosati z modernimi avtomobili, ki so namenjeni za električno mobilnost. Po navadi v otroške modelčke vgrajujejo svinčene akumulatorje. Ob enem polnjenju zdržijo od pol ure do več ur vožnje. Polnijo se običajno celo noč. Povprečna življenjska doba je po izkušnjah prodajalcev okoli štiri leta. To pomeni, ob pravilnem vzdrževanju baterije. Baterijo moramo polniti toliko časa, kot je predpisano. Baterij ni priporočljivo dopolnjevati. Pomembno pa je tudi, da pozimi polnimo baterijo, tudi če avtomobil stoji. Torej vsaj na vsake tri mesece.

Servisni intervali niso določeni. Velja pa baterija za potrošni material, ki jo zamenjamo vsaka štiri leta. Kakšni so sicer stroški vzdrževanja, torej, če avtomobil v roke dobi razvajeni "mulc" brez pravega odnosa do stvari? "Največ, kar je, bi se lahko odlomil kakšen del plastike, vzvratno ogledalo, antena. Osnovna šasija se, odkar prodajamo tovrstne igrače, ni zlomila. Če bi ga otrok pral z vodo, bi se utegnilo pokvariti kakšno stikalo," še pravi Novak.

Otrok ne more polomiti niti prestavne ročice, saj ni mehanska - v njej so skriti zgolj kabli. Težave lahko nastanejo, če po končani igri vozila ne parkiramo v garažo, a kot pojasnjuje sogovornik: "Načeloma so vsi elektronski deli vozil zaščiteni pred vlago in podobno. Odporni so proti blatu. Neposreden dotik vode bi lahko povzročil težavo."

Povabili smo ekipo osmih testnih voznic in voznikov, starih od 3 do 10 let, visokih od 105 do 143 cm. Zbrali smo osem testnih avtomobilov, od počasnel do hitrih in okretnih, takšnih, ki zaokrožujejo ponudbo v slovenskih trgovinah z igračami. Kako so se zabavali in kaj so povedali, pa si lahko ogledate v videoprispevku.

