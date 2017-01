Bayern tekmece za njihovo pomoč "častil" obljubljene klobase in pivo

Posredno so jim pomagali do prvega mesta

25. januar 2017 ob 16:30

München - MMC RTV SLO/STA

Čeprav velja nemški prvak Bayern doma za najbogatejši klub, kjer se vsako leto obračajo desetine milijonov evrov, pa Bavarci ne pozabljajo niti na male obljube.

Pa četudi gre zgolj za to, da pogostijo z značilnimi bavarskimi belimi klobasami in pivom. Na tak način so se oddolžili lokalnim tekmecem iz Ingolstadta, ki so jim posredno pomagali do vrha.

Zadeva ima korenine v decembrskem prevzemu vodstva na lestvici. Bayern je namreč letos presenetljivo močnega novinca iz Leipziga na prvem mestu bundeslige prehitel tudi ob pomoči Ingolstadta, ki je 10. decembra premagal vzhodnonemško ekipo z 1:0.

Za Leipzig je bil to šele prvi poraz v sezoni, drugega mu je deset dni pozneje v neposrednem obračunu zadal Bayern. Po polovici prvenstva oziroma 17 odigranih krogih Bayern in Leipzig na prvem in drugem mestu ločijo tri točke

Direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je takrat obljubil, da bo članom Ingolstadta kot posebno darilo za zmago proti tekmecem za vrh lestvice - Ingolstadt je sicer daleč od vrha in se bori za obstanek - namenil tradicionalno bavarsko malico, bele klobase in pšenično pivo.

Obljubo je veliki klub izpolnil ta teden, ko so predstavniki Bayerna na čelu z Rummeniggejem s klobasami, prestami in münchenskim pivom prišli v Ingolstadt ter pogostili vodstvo kluba in igralce.

T. H.