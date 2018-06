Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Rexha je postala prepoznavna zaradi sodelovanj pri skladbah, kot so Me, Myself & I (G-Eazy), Hey Mama (David Guetta) in In the Name of Love (Martin Garrix). Foto: Reuters Rexha se je najprej učila igranja trobente, nato pa še klavirja in kitare. Foto: Reuters Veliki met je Rexhi uspel s skladbo Meant to Be, kjer je združila moči z duom Florida Georgia Line. Foto: Reuters Nase je resneje opozorila, ko je združila moči z nekdanjim članom skupine One Direction Louisom Tomlinsonom pri skladbi Back to You. Foto: Reuters Leta 2016 je celo gostila podelitev MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad EMA. Foto: Reuters Prvič je spoznala glasbeno prizorišče kot članic skupine Black Cards. Foto: Reuters Na letošnji podelitvi nagrad grammy je nastopila ob boku zvezdnic, kot sta Ke$ha in Cyndi Lauper, ko so izvedle skladbo Prayer. Foto: Reuters Med svoje vzore uvršča Coldplay, Cranberries, Lauryn Hill, Alanis Morissete in Kanyeja Westa. Foto: Reuters Že čez nekaj dni bo predstavila svoj prvenec. Foto: Reuters Dodaj v

Bebe Rexha: Albanka iz Brooklyna in njen glasbeni vzpon

Pevka napoveduje izid svojega prvenca

16. junij 2018 ob 18:22

New York - MMC RTV SLO

Bleta Rexha – Bebe se je preživljala s pisanjem skladb za druge izvajalce in občasno je kakšno izvedla tudi sama. Newyorčanka je nase opozorila, ko je soustvarila skladbo The Monster, ki sta jo na koncu izvedla Eminem in Rihanna. Zdaj pa je prišel njen čas.

Trenutno je njena skladba Girls, ki jo je posnela z Rito Oro, pri vrhu lestvic na Otoku, medtem ko je s singlom Meant To Be, ki ga je posnela s kantriduom Florida Georgia Line, 28 tednov kraljevala na vrhu ameriških lestvic kantrija. Vse to je rezultat njenega desetletnega boja v glasbeni industriji. "Dobesedno sem razbijala po vratih, dokler niso bile moje roke polne modric ... Dokler niso krvavele," je dejala 28-letnica za britanski BBC. In zdaj jo loči le še nekaj dni od izida svojega prvenca Expecations.

Podobno kot od stanovskih kolegic Due Lipe in Rite Ore korenine Rexhe segajo na Balkan. "Nekaj je tam v zraku," je poudarila v smehu in nadaljevala: "Močni smo. Zgrajeni smo kot konji in lahko prenesemo vse." Njen oče Flamur Rexha, po rodu Albanec, je pri 21 letih migriral iz mesta Diber v New York, njena mama Bukurije Rexha pa se je rodila v ZDA, čeprav korenine njenih staršev segajo v mesto Gostivar, ki je zdaj del Makedonije. "Oče in mama sta trdo delala, toda nikoli mi nista dala vedeti, da nimamo denarja," je dejala zvezdnica.

Toda imela je stroge starše. "Glasba je veljala za nekaj slabega. Moj oče je govoril: 'To je hudičeva kariera.'" se je spominjala pevka. Kljub očetovemu nasprotovanju se je zatekla prav h glasbi. "Ko sem odraščala, sem se borila s tesnobo, ne vem, zakaj. In varno sem se počutila samo, ko sem poslušala glasbo." Pri osmih letih je začela igrati trobento, kar ji je – kot pravi danes – pomagalo, da je dobila smisel za melodijo. "Še vedno znam zaigrati Hot Cross Buns," je povedala v smehu.

Prvo srečanje z Rihanno

Ko je bila stara 18 let, je začela delati v enem izmed nakupovalnih središč v New Yorku, ko se je srečala z eno izmed izvajalk, s katero je v nadaljevanju svoje kariere sodelovala. "Bila sem na malici, ko mi je nekdo rekel, da je Rihanna pri mojem pultu. Spustila sem malico iz rok in tekla nazaj. Kar naenkrat je stala pred mano. Prečudovita, prečudovita, prečudovita v živo. Rekla sem si: 'Vau, res je tako lepa.' Ampak vsi so jo utrujali in se želeli fotografirati z njo, sama pa sem jim govorila, naj jo pustijo pri miru in ji pustijo, da kupi svoja ličila ... Potem pa naj stopi do mene, kjer jih bo plačala."

Kot so bili leta 2010 člani poppank (včasih emo) zasedbe Fall Out Boy na odmoru, se je baskitarist Pete Wentz "igral" v snemalnem studiu, ko je slišal, kako Rexha poje v sosednjem studiu. Nekaj minut za tem sta ustanovila novo skupino Black Cards. "Ona je čudovit, naravni talent," je bil navdušen nad pevko. Black Cards so združevali fuzijo reggae in elektronske glasbe ter postregli s singli, kot sta Club Called Heaven in Dr Jekyll & Mr Fame.

Zgodba skupine se je končala kmalu, ko so Wentzevi menedžerji obvestili preostale člane, da je konec. "Bila sem jezna nanj. Nisem razumela, zakaj nam tega ni mogel povedati sam," se je spominjala pevka za NME.

Počasna pot do uspeha

Po razpadu Black Cards je Rexha podpisala pogodbo z založbo Island Records, ki se tudi ni izšla. Pevka je bila obupana, toda ni obupala. "Veste, kako govorijo o tem, da je treba odpirati vrata? Jaz jih nisem pustila. Če jih je nekdo odprl in me vrgel ven, sem spet potrkala in jim rekla, da sem nazaj," se je spominjala. Počasi se je začela vedno bolj uveljavljati kot avtorica. Med drugim je začela soustvarjati uspešnice za Seleno Gomez in korejsko deško skupino Shinee, preden je začela pisati skladbe, ki jih je tudi sama odpela.

Leta 2013 je napisala skladbo Monster Under My Bed, ki bi morala pristati na njenem prvencu. "Pošasti so bile simbol moje tesnobe in depresije. To je bila skladba o meni, kjer sem rekla: 'To sem jaz. Ne bom se spremenila in to morate sprejeti.'" se je spominjala pevka. Slutila je, da bi se s pesmijo lahko poistovetil raper Eminem in imela je prav.

Skladbo je spremenil v svetovno uspešnico. Čeprav jo je Rihanna zamenjala pri petju refrena, so njeni spremljevalni vokali ostali nedotaknjeni. "Med intervjuji so me spraševali, kako je kaj Eminem, toda vsem sem odgovarjala, da ne vem, ker ga še nisem spoznala," je še povedala v smehu. To se je spremenilo maja, ko je raper povabil Rexho, da se mu je pridružila na odru festivala Coachella. "To je bilo kul. Gledala sem ga na tonski vaji in sem si mislila, kako je kul, da sem ga spoznala. Pozneje mi je rekel, da ni kul, če ga spoznaš, pa sem mu odvrnila, da je prav nasprotno," se je še spominjala pevka.

Po Eminemu do kantriuspešnice

Čeprav je bila skladba The Monster velika uspešnica, je odgovorne pri Rexhini založbi skrbelo, da se bo ukvarjala s podobnimi temami tudi pri svojem prvem singlu I'm Gonna Show You Crazy. Predvsem so jih skrbeli verzi: "There's a war inside my head/Sometimes I wish that I was dead." (V moji glavi je vojna, včasih si želim, da bi bila mrtva.) A Rexha ni popustila. "Še danes, ko sem na turneji, do mene stopajo mame in mi pravijo, da sem rešila življenja njihovim hčerkam, ki so si porezale telo. Veliko ljudi ima prave, temačne težave. Mislim, da moramo včasih samo poslušati glasbo, da dobimo občutek, da nismo sami, in se takoj počutimo bolje."

Na začetku leta je postala prva izvajalka, ki je ob izdaji skladbe takoj pristala na prvem mestu ameriške kantrilestvice (govorimo o skladbi Meant To Be). Sama skladba je bila sicer napisana samo v dveh urah, pevka na začetku ni želela do pevca Tylerja Hubbarda. "Povedala sem mu, da sem živčna in utrujena, toda on mi je povedal, da mu je žena rekla v dvigalu, da če nama je namenjeno, da napiševa skladbo, potem bo tako. In sem takoj rekla, da mora to postati motiv najine skladbe," se je spominjala Rexha in vse drugo je zgodovina.

Zagovornica povezovanja žensk

Prav tako je v prvi polovici letošnjega leta gostila večerjo v Hollywoodu, na kateri so se zbrale najvplivnejše izvajalke, avtorice in producentke, med njimi Kelsea Ballerini, Avril Lavigne, Charli XCX, Emily Warren (ki je napisala skladbo New Rules) in Erika Ender (Despacito). "Pravzaprav so vse za mizo imele deset uspešnic na vrhu lestvic – in vse so bile ženske," je poudarila Rexha. Dogodek, ki so ga poimenovali Ženske v harmoniji, je bil namenjen utrjevanju vezi med ženskami v industriji, kjer prevladujejo moški.

"Težava je v tem, da 84 odstotkov skladb na radijskih postajah napišejo moški ... Zato se seveda ženske počutijo malce nenavadno in se vedejo bolj tekmovalno, saj ni prostora za nas. Toda razmere lahko izboljšamo tako, da si priborimo še več prostora. In kako lahko naredimo to? Utrdimo svoje odnose. Podpiramo druge ženske. Se pokličemo, imamo uspešnice skupaj, sodelujemo. Ko organiziraš večerje, ponudiš roko, namesto da zanetiš nove boje in tekmovanja," je razmišljala pevka.

K. K.