Becker po osebnem stečaju v lov za svojimi pokali

26. januar 2018 ob 14:41

London - MMC RTV SLO

Nekdanji teniški as Boris Becker je javno pozval oboževalce, da mu pomagajo poiskati pet izmed šestih izginulih pokalov, ki jih je osvojil na odprtih prvenstvih. Z njimi želi poplačati svoje dolgove.

50-letnik, ki je junija lani prijavil osebni stečaj, zdaj išče dva pokala z odprtega prvenstva Avstralije, tri iz Wimbledona in tudi svojo zlato olimpijsko medaljo. "Pogrešamo številne pokale iz kariere gospoda Beckerja, ker se gospod Becker ne more spomniti, kje so," so zapisali v skupni izjavi Becker in njegovi stečajni upravitelji, ki imajo sedež v Londonu.

"Številne teniške institucije, med njimi tudi angleška, nemška, ameriška in avstralska teniška asociacija ter mednarodna teniška dvorana slavnih, nimajo v svoji lasti manjkajočih pokalov," so že zapisali po poročanju spletne strani ESPN.

"Gospod Becker in njegovi stečajni upravitelji zato pozivajo javnost, da jim priskoči na pomoč s kakršno koli informacijo, ki bi lahko pomagala pri iskanju manjkajočih pokalov gospoda Beckerja," so zaključili v izjavi za javnost. Becker je v svoji 15-letni karieri zmagal na 64 ATP turnirjih. V vitrinah pa mu manjka 14 trofej - med njimi tudi tista iz leta 1989, ko je nemška reprezentanca osvojila Davis Cup.

Becker je v nezavidljiv položaj prišel predvsem zaradi nepremišljenih naložb. Njegov sodni spor s švicarskim poslovnežem Hans-Dieterjem Clevenom še vedno ni končan. Beckerjev nekdanji poslovni partner od njega zahteva več kot 35 milijonov evrov.

Poleg tega je moral več milijonov evrov izplačati ruski manekenki Angeli Ermakovi, ki je z njim zanosila leta 1999. Še dodatnih 11 milijonov evrov ga je stala ločitev od prve žene Barbare, s katero sta bila poročena med letoma 1993 in 2001.

Legendarni tenisač se je po končani športni karieri sicer redno zapletal v različne škandale – leta 2002 je bil obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi utaje davkov, javno pa je priznal tudi odvisnost od uspavalnih tablet in alkohola.

