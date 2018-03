Bela hiša "ostro zanika" Trumpovo razmerje s Stormy Daniels

Trumpov odvetnik pornoigralko toži za 20 milijonov dolarjev

27. marec 2018 ob 11:01

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Bela hiša je zavrnila vse domneve, da je imel predsednik ZDA Donald Trump zunajzakonsko razmerje s pornografsko zvezdnico Stormy Daniels.

"Predsednik odločno in jasno zavrača in je doslej tudi vztrajno zanikal te neutemeljene trditve, ki jih je izrekla Stormy Daniels," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Raj Shah. Dodal je, da je "edina oseba, ki je bila nedosledna, tista, ki je izrekla trditve". Hkrati je Bela hiša pod vprašaj postavila njeno kredibilnost.

S tem se je ameriška administracija odzvala na pogovor Danielsove za televizijsko mrežo CBS, v katerem je ponovila svojo trditev, da je imela leta 2006, le nekaj mesecev po rojstvu Barrona Trumpa, sina Donalda in Melanie Trump, z zdajšnjim predsednikom večkrat spolne odnose. V pogovoru je tudi dejala, da so ji leta 2011 grozili, ko je zgodbo o tem prodala reviji za 15.000 dolarjev.

Želela priti v njegovo oddajo

39-letna Danielsova - njeno pravo ime je Stephanie Clifford - je v pogovoru priznala, da je imela spolne odnose s Trumpom, ker je želela priti v njegovo oddajo Vajenec (The Apprentice) in ker je na to gledala kot na poslovno priložnost. O razmerju je javno spregovorila menda zato, ker želi, da pridejo dejstva v javnost. Ni ji všeč, da jo imajo za lažnivko. "On ve, da govorim resnico," je dejala.

Danielsova je bila pred objavo svoje zgodbe oktobra leta 2016, torej tik pred predsedniškimi volitvami, ko se je Trump pomeril z demokratko Hillary Clinton. Trumpov odvetnik Michael Cohen ji je plačal 130.000 dolarjev za molk. Dodala je, da ji Trump osebno nikoli ni grozil, je pa k njej na parkirišču, ko je na poti do telovadnice dajala otroški sedež s hčerko v avtomobil, pristopil moški in ji dejal, naj pozabi na zgodbo s Trumpom. Moški naj bi ji še dejal, da ima lepo hčer in da bi bilo škoda, da se njeni mami kaj zgodi.

Cohen zdaj Danielsovi grozi s tožbo za najmanj 20 milijonov dolarjev, ker je prekršila določila pogodbe o molku, ki jo je podpisal v njegovem imenu.

"Melania se pripravlja na prihajajoče projekte"

Na afero se Trump neposredno še ni odzval, prav tako ne prva dama Melania Trump, ki je že nekaj dni na razkošnem posestvu Trumpovih Mar-a-Lago na Floridi, kjer bo preživela velikonočne praznike. Melanijina predstavnica Stephanie Grisham je dejala, da se "osredotoča na vlogo mame ter uživa v preživljanju časa na Floridi, kjer se pripravlja na prihodnje projekte".

CBS-ov intervju s Stormy Daniels si je ogledalo 22,1 milijona Američanov, s čimer je postal najbolj gledana oddaja na omenjeni televiziji v zadnjih desetih letih.

A. P. J.