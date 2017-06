Bela hiša v pričakovanju dveh novih stanovalcev

Selitev bo 14. junija

8. junij 2017 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodelavci ameriškega predsednika Donalda Trumpa upajo, da bo vodja prihodnji teden malce boljše volje, saj v Belo hišo končno prihajata Melania in Barron, ki je končal šolsko leto v newyorški osnovni šoli.

Tisti, ki poznajo predsednika in prvo damo ZDA, pravijo, da ima Melania pomirjujoč vpliv na moža, čeprav ji to ne uspeva vedno. Na primer v ponedeljek, ko je bila v Beli hiši na sprejemu družin padlih vojakov, Trump pa je isti dan energično tvital o svoji prepovedi potovanj in napadal londonskega župana Sadiqa Khana.

Politico sicer poroča, da so njuna politična stališča podobna. Tudi Melania naj bi bila odločna podpornica Izraela, oba skupaj sta jezna na medije, leta 2011 pa je pomagala ohranjati pri življenju teorijo zarote o rojstvu predsednika Baracka Obame z izjavo, da si želi njegov rojstni list videti vsa Amerika, ne le njen mož.

Kakšna bo njena vloga v vzhodnem krilu Bele hiše, še ni jasno. Med kampanjo je napovedovala delo na področju boja proti nasilništvu na spletu oziroma družbenih medijih. Med tistimi, ki upajo, da bo zdaj kaj več časa, da kaj pride naokrog, pa je tudi slovensko veleposlaništvo v Washingtonu.

Melania Trump je sicer prva ameriška prva dama v zgodovini, ki zamuja s selitvijo v Belo hišo, odkar so avtomobili zamenjali kočije. Pogostejša gosta tam bosta tudi Trumpova tast in tašča Viktor in Amalija Knavs, ki pa se ne bosta preselila v Belo hišo, ampak bosta ostala doma v Trumpovi stolpnici na 5. aveniji, na obisk pa bosta prihajala tudi zaradi vnuka Barrona.

T. H.