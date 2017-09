Belgijce razburjajo oglasi, ki študentke nagovarjajo k bogatim starejšim ljubimcem

Spletna stran na udaru kritik tudi na Norveškem

26. september 2017 ob 19:26

Bruselj - MMC RTV SLO

Belgijske univerze so se z ogorčenjem odzvale na kampanjo spletne strani, ki študentke z velikimi oglasnimi panoji nagovarjajo, naj si študij financirajo z bogatimi starejšimi ljubimci, t. i. "sugar daddyji".

Zadnje tedne po univerzah krožijo tudi tovornjaki z velikimi napisi, kot so "Hej, študentke! Izboljšajte si svoj življenjski slog" in "Nočete odplačevati študentskih posojil? Omislite si sugar daddyja". Ob tem je spletna stran Rich meet Beautiful (Bogataš, spoznaj lepotico) medijem razposlala obvestilo za javnost, v katerem je zapisala, da je njen cilj do leta 2018 pridobiti 300.000 članov samo v Belgiji.

Belgijski politiki in univerze zdaj skušajo kampanjo ustaviti s pravnimi postopki, navaja BBC.

V Veliki Britaniji in Severni Ameriki aplikacije "sugar daddy" sicer študentke že nekaj časa uporabljajo, belgijske in norveške oblasti pa je zmotila predvsem taktika spletne strani, ki vabi mlada dekleta. Mož, ki stoji za portalom, Norvežan Sigurd Vedal, je za belgijske medije povedal, da njegova spletna stran nikakor ne promovira prostitucije, vztraja pa, da je denar pač "del vsake zveze". "Ženske iščejo močne, vplivne, inteligentne moške. Vse od 50 odtenkov sive so ženske bolj sproščene ter jasno in glasno izražajo te svoje zahteve," je dejal.

Valonske oblasti so zdaj sporočile, da bodo portal tožile zaradi nagovarjanja k razvratu in prostituciji, univerza Libre de Bruxelles (ULB) pa je vložila pritožbo pri belgijskem oglaševalskem nadzornem telesu. Profesorica Corinne Torrekens iz ULB-ja, zgrožena nad odmevnostjo oglasne kampanje, nima dvomov - tovrstni portali niso nič manj kot posredniki pri študentski prostituciji, ki izkoriščajo finančno negotovost mladih.

Mimogrede - cena šolnin na belgijskih univerzah se razlikuje od univerze do univerze in od regije do regije, a večinoma ne presega 830 evrov letno. Več računajo tiste najprestižnejše, kot sta KU Leven in univerza v Gentu, kjer vas bo letna šolnina stala okoli 3.000 evrov.

Napovedane prve tožbe

Za podobne ukrepe so se odločili tudi v nekaterih flamskih delih Belgije. "Podjetje za to agresivno in gnusno kampanjo je nedvomno vpleteno v zvodništvo mladih študentk," je povedala Bianca Debaets, ministrica za enake pravice, ki je podobe, uporabljene pri kampanji, označila za seksistične in ponižujoče. Tudi oblasti mesta Leuven poudarjajo, da kampanja pri njih ni zaželena.

Omenjena spletna stran za zmenkarije je zaradi svojih spornih taktik na udaru kritik tudi na Norveškem. Ta mesec je tako norveški urad za varstvo potrošnikov ukazal takojšen umik oz. korenito preoblikovanje oglasov s panojev, Facebooka in YouTuba, češ da kršijo oglaševalska pravila glede spolne diskriminacije, ki narekujejo, da oglasi ne smejo izkoriščati teles enega od spolov ali podajati žaljivo oz. poniževalno oceno žensk ali moških. Vedal se je takrat branil, da podjetje ne krši zakonov, saj nagovarja tako moške kot ženske.

Podobne težave, kot jih ima spletna stran Rich meet Beautiful, je imel pred leti tudi kanadski portal ArrangmentFinders.com, ki je študentke s transparenti nagovarjal, da če iščejo poletno delo, naj si omislijo - "sugar daddyja".

K. S.