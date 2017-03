Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Le nekaj sestavin za okusen obrok. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beli krompirjevi žganci

Preprost in hiter recept

8. marec 2017 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 2 krompirja, 20 dag moke, malo soli, malo olja, 1 čebula.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Damo ga v vodo, posolimo in počakamo, da zavre. Nato dodamo moko in kuhamo 15 minut.

Vodo odcedimo in dobro premešamo. Čebulo prepražimo na olju in s prepraženo čebulo začinimo.

T. H., Recept tekmovalke Jožice Humek v Mojca kuha! (oddaja Dobro jutro)