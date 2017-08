Bella Hadid si poleg modne želi tudi igralske kariere

Nekoč bi rada dobila oskarja

13. avgust 2017 ob 18:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kljub rosnim dvajsetim letom ima Bella Hadid že zelo uspešno modno kariero, a si želi novih izzivov. Za The Telegraph je spregovorila, da se želi preizkusiti tudi v igralstvu.

"Najprej se moram vpisati na igralski tečaj in ugotoviti, kako si naj zapomnim stvari, saj imam zelo slabe možgane," je dejala in dodala, da je pred časom v šali celo svojega agenta vprašala, zakaj še ni osvojila zlatega kipca za igralske dosežke.

"Ampak seveda, nekoč si želim osvojiti oskarja." Predvsem pa si želi podoživeti najstniška leta. "Zdi se mi, da sem morala prehitro postati ženska. Znova si želim nekaj časa biti najstnica."

Kar se tiče pa manekenske kariere pa priznava, da je neverjetno, kako je prišla od tega, da je govorila zgolj s svojimi konji in mamo Yolando, do tega, da ima na Instagramu približno 14 milijonov sledilcev, poleg tega pa ima še priložnost, da se lahko sprehaja po največjih svetovnih modnih pistah.

A kljub temu, da je zaradi zgodnjega začetka kariere morala hitro odrasti, se ji zdi, da ji vrsta dela omogoča platformo, s katero lahko naredi kakšno večjo spremembo v svetu. "Ne bom rekla, da nimam rada svoje službe. A ljudje so mnenja, da je manekenstvo nekaj slabega - kot nekakšna bližnjica do slave. Jaz sem bila že pri osemnajstih letih čisto neodvisna - sama sem si kupila stanovanje. A to ni bilo zaradi pomoči staršev, temveč zato, ker sem dve leti zelo trdo delala."

P. B.