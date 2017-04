Bella in Gigi Hadid sta se morali do 18. leta manekenstvu izogibati

Mati ju je želela zaščititi

3. april 2017 ob 21:53

New York - MMC RTV SLO

Yolanda Hadid je v pogovoru za revijo Elle razkrila, zakaj ni želela, da bi se Bella in Gigi Hadid z manekenstvom ukvarjali že pred 18. rojstnim dnem.

"Pred osemnajstim letom starosti sem na nek način vedno nasprotovala, da bi dekleti sprejeli katero koli manekensko delo," je Yolanda Hadid pojasnila za Elle. "Nisem želela, da bi ju ljudje obsojali zaradi videza, ampak da bi se v svoji koži počutili dobro in unikatno. Zdi se mi, da sta ravno zaradi tega postali močnejši."

21-letna Gigi se je sicer z manekenstvom začela ukvarjati že pri rosnih dveh letih, a je med odraščanjem industrijo za nekaj časa vseeno zapustila. Yolando je namreč skrbelo, da zaradi tovrstnega udejstvovanja ne bi imela normalnega otroštva.

V modni svet se je ponovno podala leta 2012, ko je postala Guessov obraz leta, nato pa je leta 2013, zgolj dva meseca pred osemnajstim rojstnim dnem, podpisala pogodbo z IMG Models. Na newyorškem tednu mode je prvič sodelovala leta 2014.

Bella, ki je stara 20 let, je pogodbo z isto agencijo podpisala leto pozneje - zgolj mesec in pol pred 18. rojstnim dnem. Tudi ona se je še isto jesen sprehodila po modni brvi newyorškega tedna mode. Njun brat Anwar pa je leta 2016 postal še zadnji član družine Hadid, ki se je prav tako pridružil agenciji IMG Models.

Yolanda kljub vsem uspehom Gigi in Belle še vedno trdi, da sta dekleti zelo skromni in se ne osredotočata zgolj na videz. "Vedno sem jima govorila, da je na svetu morda res ogromno punc, ki izgledajo boljše, ampak da imata oni dve odličen karakter. Svetovala sem jima, naj bosta ostalim dober zgled s tem, da vedno prideta pravočasno ter da sta do vseh prijazni - do lučkarjev, vizažistov, čistilcev in vseh ostalih," je še dodala. "To so ljudje, s katerimi se morata povezati in s tem bosta lahko dokazali, kako posebni sta."

P. B.