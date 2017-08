Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Zakonca Trump odhajata na daljši dopust. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Belo hišo bodo zaprli zaradi prenove; Trump na daljši dopust

Prvi dopust po inavguraciji

3. avgust 2017 ob 17:05

Washington - MMC RTV SLO

Donald Trump, ki je še lani zatrjeval, da v dopustu ne vidi smisla, si je očitno premislil, saj odhaja na 17-dnevni oddih.

Konec tedna se bo prvi mož ZDA v družbi svoje žene Melanie in sina Barrona odpravil v svoj golf klub v Bedminstru v državi New Jersey. To je prvi daljši Trumpov dopust od inavguracije.

Trump, ki je nekdanjega predsednika Baracka Obamo redno napadal zaradi dopustov in igranja golfa, je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP od januarja 13 koncev tedna preživel na svojih posestvih na Floridi in v New Jerseyju, enkrat pa je obiskal uradno predsedniško letovišče Camp David.

Bela hiša zaprta

A Trump je moral zapustiti Belo hišo, saj bo ta zaradi obnove zaprta do 21. avgusta. Med drugim bodo zamenjali sistem za gretje in hlajenje, prebarvali stene, popravili stopnice na južnem pročelju, zamenjali talne obloge, zakrpali cevi, ki puščajo vodo v sobi za novinarske konference, in zamenjali zavese.

D. S.