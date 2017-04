Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Beluše očistimo in jih spodaj ostrgamo, če so oleseneli. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beluševa juha z baziliko

Dodamo tudi parmezan

3. april 2017 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag zelenih belušev, 2 mladi čebulici, nekaj vejic bazilike, 1 liter zelenjavne jušne osnove, 5 dag parmezana, maslo, sol, poper.

Beluše očistimo in jih spodaj ostrgamo, če so oleseneli. Narežemo jih na koščke. Čebulici nasekljamo. V kozici segrejemo žlico masla ter popražimo čebulico.

Ko postekleni, dodamo še beluše in kratko popražimo. Nato prilijemo jušno osnovo, zavremo, pokrijemo in na šibkem ognju dušimo približno dvajset minut. Juho odstavimo, in ko se nekoliko ohladi, pretlačimo. Začinimo jo s soljo in poprom.

Baziliko nasekljamo, parmezan naribamo in oboje vmešamo v juho. Po želji vmešamo smetano in postrežemo z opečenimi kockami kruha.