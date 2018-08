Ben Affleck po posredovanju bivše žene spet na zdravljenje alkoholizma

Ben Affleck se še tretjič odpravlja na zdravljenje zaradi alkoholizma. Na kliniko ga je pospremila njegova odtujena soproga Jennifer Garner.

"Odšel je na zdravljenje. Vedel je, da potrebuje pomoč, in tega ni skrival," je povedal prijatelj 46-letnega igralca za revijo People.

V sredo so paparaci ujeli Garnerjevo ob prihodu v Affleckovo losangeleško domovanje. Ko je zapuščala vilo, je bila vidno pretresena in objokana. Kmalu za tem se je vrnila z neznano žensko, s katero sta nato Afflecka odpeljali proti kliniki v Malibuju.

Garnerjeva naj bi Afflecka moledovala, naj odide na zdravljenje, a, kot poročajo viri, ga v resnici ni bilo treba kaj dosti prepričevati, saj je Affleck sam vedel, da potrebuje pomoč.

Affleck ima s 46-letno Garnerjevo tri otroke – 12-letno Violet, devetletno Seraphino in šestletnega Samuela. Zvezdnika sta se poročila leta 2005, leta 2015 pa sta sporočila, da se nameravata ločiti, pri čemer so bili glavni razlogi za to Affleckov alkoholizem, kockanje in skoki čez plot (tudi z varuško). Zahtevek za ločitev je par vložil lani.

Zdravil se je že lani

Affleck, ki se je alkoholizma zdravil že leta 2001 in lani, je v zadnjem času spet podlegel. V ponedeljek so ga paparaci fotografirali, kako prevzema večjo dostavo alkohola pred svojo vilo.

To se dogaja v času, ko je Affleck svoje dekle, 38-letno producentko Lindsey Shookus, s katero se dobiva leto dni, zamenjal za 22-letno Playboyevo zajčico Shauno Sexton. Sextonova je sicer nedavno za Playboy povedala, da najraje pije "viski, cel dan".

Garnerjeva sicer ne odobrava nove prijateljice svojega odtujenega soproga, a je bila v zadnjem času zelo jasna, da si želi le, da bi Affleck ostal trezen in kot tak zanesljiv oče njunih treh otrok.

Odkrit glede alkoholizma

Affleck je bil lani marca, ko se je vrnil s klinike, zelo odkrit glede svojih težav z alkoholom.

"Končal sem zdravljenje zaradi zasvojenosti z alkoholom. Gre za težavo, s katero se že več časa spoprijemam in s katero se bom še naprej spopadal," je zapisal na Facebooku. "Želim si živeti življenje v polni meri in biti najboljši oče, kar sem lahko. Želim, da moji otroci vedo, da ni nič sramotnega poiskati pomoč, ko jo potrebuješ, in biti vir moči za vsakogar, ki pomoč potrebuje, a se boji storiti prvi korak."

In še: "Srečen sem, da imam vso ljubezen družine in prijateljev, vključno z mamo svojih otrok, Jen, ki me je podpirala in skrbela za najine otroke, ko sem jaz urejal sebe. To je bil prvi od mnogih korakov, ki jih moram opraviti do popolnega okrevanja."

