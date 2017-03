Ben Affleck (spet) javno priznal: Borim se z alkoholizmom

"Nobene sramote ni v tem, da poiščeš pomoč"

15. marec 2017 ob 08:22,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 08:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik Ben Affleck je kar prek Facebooka sporočil, da je končal zdravljenje odvisnosti od alkohola in da "želi biti najboljši oče, kar se da".

44-letni dvakratni oskarjevec je zapisal, da je bilo zdravljenje "prvi od mnogih korakov" do ozdravljenja, posebej pa se je zahvalil svojemu "sostaršu", ženi Jennifer Garner, s katero ločeno živita od leta 2015.

"Končal sem zdravljenje odvisnosti od alkohola, to je nekaj, s čimer sem se soočal že v preteklosti in se bom še naprej," je zapisal in nadaljeval: "Želim, da moji otroci vedo, da ni nobene sramote v tem, da poiščeš pomoč, ko jo potrebuješ, in da bi bili vir moči za kogar koli tam zunaj, ki potrebuje pomoč, a se boji narediti prvi korak."

Affleckove težave z alkoholom sicer niso nič novega, že leta 2001 je bil na zdravljenju zaradi pretiravanja s pijačo. Takrat je napovedal, da se alkohola na namerava več dotakniti, tudi zato, ker je alkoholizem del njegove družinske zgodovine. Tabloidi so večkrat pisali tudi o njegovi preveliki ljubezni do iger na srečo, a je doslej navedbe o tovrstni odvisnosti vztrajno zanikal.

Ločitev odložena

Ben Affleck in Jennifer Garner, ki imata skupaj tri otroke - 11-letno Violet, osemletno Sero in petletnega Sama -, sta (vsaj navzven) dolgo veljala za hollywoodski "zlati par", po 10 letih zakona pa je tako zaškripalo, da sta oznanila namere o ločitvi.

Že takrat se je veliko ugibalo o njegovih težavah s pijačo in domnevnih skokih čez plot, a očitno sta kljub vsemu z ženo ostala v dobrih odnosih, saj veliko časa preživita skupaj in z roko v roki vzgajata otroke. Pred časom je v javnost pricurljala tudi informacija, da sta do nadaljnjega prestavila ločitev, saj naj bi ugotovila, da se še vedno ljubita, predvsem pa bi naredila vse za svojo družino.

Pred Garnerjevo je imel Affleck dve odmevni razmerji: tri leta sta bila par z Gwyneth Paltrow, s katero sta skupaj posnela dva filma, tudi Zaljubljenega Shakespearja, ki je njej prinesel oskarja, nato pa se je zaljubil v Jennifer Lopez, s katero sta se celo zaročila, a nato klonila pod velikanskim medijskim pritiskom - tabloidi so jima sledili na vsakem koraku - in afere "Bennifer" je bilo po dobrem letu in pol konec.

A. K.