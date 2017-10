Bencinski motorji po dolgem času prehiteli dizelske

Spremembe trendov prodaje

1. oktober 2017 ob 15:18

London - MMC RTV SLO

Po podatkih združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA je prodaja avtomobilov z bencinskimi motorji v Evropi presegla prodajo dizelsko gnanih. To se je zgodilo prvič po letu 2009.

Prodaja avtomobilov z bencinskimi motorji je od prve polovice leta 2016 narasla za 10 odstotkov, obenem pa je prodaja dizelskih padla za štiri odstotke. Tržni delež novih registracij dizelskih avtomobilov je padel s 50,2 odstotka na 46,3 odstotka. To v absolutnih številkah pomeni 152.323 manj prodanih dizelskih avtomobilov.

Padec prodaje dizlov je spremljala rast prodaje bencinarjev, ki se je povzpela s 45,8 na 48,5 odstotka. To pomeni kar 328.615 več prodanih bencinskih avtomobilov v primerjavi z letom poprej. Prodaja vozil z “alternativnimi” pogoni (hibridi, električna ter vozila na plin LPG in CNG) je narasla za 35 odstotkov in dosegla 5,2 –odstotni tržni delež.

Prepovedi velikih mest

Mestne oblasti Pariza in Aten so napovedale prepoved dizelskih vozil v mestnih središčih do leta 2025 zaradi izpustov dušikovih oksidov, pri čemer želijo v Franciji ukiniti tudi ugodno davčno obravnavo dizleskih motorjev. Ob tem gre pričakovati, da bodo enako storile tudi druge države. O prepovedi dizelskih motorjev razmišljajo celo avtomobilska mesta, kot sta Stuttgart in München.

Težje doseganje ciljev

Združenje ACEA ob tem opozarja, da bo prehod na bencinske motorje Evropi otežil doseganje ciljev zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida. Združenje zato vlade poziva k bolj intenzivnim aktivnostim za promocijo avtomobilov z “alternativnimi” pogoni. Prodaja hibridov je v prvi poloivici letošnjega leta sicer narasla za 58 odstotkov, električnih avtomobilov pa za 37 odstotkov, toda kljub temu prvi dosegajo le 2,6, drugi pa le 1,3 odstotka skupne prodaje.

Martin Macarol