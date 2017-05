Benetke prepovedale lokale s hitro prehrano

V boj proti kebabom

6. maj 2017 ob 09:57

Benetke - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Beneški mestni svet je napovedal boj proti restavracijam s hitro prehrano, kot so kebabi. Župan Luigi Brugnaro želi omejiti delovanje tovrstnih restavracij, da bi tako "ohranil dostojanstvo in tradicije" romantičnega mesta na laguni.

Mestne oblasti so sprejele odlok, s katerim so prepovedale odpiranje novih restavracij s hitro prehrano, "ki niso združljive z mestno dediščino", omejile pa tudi število lokalov, ki prodajajo pice na kos. Ukrep bo prizanesel samo slaščičarnam z obrtniško izdelanim sladoledom.

Število restavracij s hitro prehrano se je v Benetkah v zadnjih letih močno povečalo. Večinoma jih vodijo azijski priseljenci, ki med drugim prodajajo alkohol po koncu odpiralnega časa, kar je bil tudi eden od županovih očitkov.

"Želimo si obrzdati dejavnosti, ki niso združljive z ohranjanjem in razvojem beneške kulturne dediščine," je povedala Paola Mar iz beneškega turističnega urada. Po navedbah Marove Benetke sicer ne nasprotujejo kebabom in drugim tipom hitre hrane, sama pa da nima težav z ljudmi, ki jedo zunaj na trgih. "Težava je, da s turističnim mestom, kot je naše, obstaja nevarnost, da izgubi svojo identiteto. Imamo lokalne proizvode, ki jih moramo skušati promovirati, to bi bilo bolje za duh mesta in, na okoljski ravni, bolj trajnostno," razlaga.

V Firencah 70 odstotkov lokalne hrane

Benetke sicer niso edino italijansko mesto, ki skuša omejiti tovrstne restavracije. Toskansko mesto Lucca je prepovedalo odpiranje etno restavracij v srednjeveškem centru, s čimer želijo ohraniti "gastronomsko tradicijo in arhitekturo". Prav tako v Lucci ne smejo odpirati restavracij s hitro prehrano in trgovin s spolnimi pripomočki.

Odpiranje novih lokalov s kebabi je prepovedala tudi Verona, medtem ko so Firence poleg lokalov s hitro hrano prepovedale tudi odpiranje restavracij s "tujo hrano" in sprejele odlok, da morajo vse nove restavracije in lokali v starem mestnem središču strežti vsaj 70 odstotkov lokalne hrane.

Boj za Benetke

V Benetkah, ki jih vsako leto obišče 25 milijonov turistov, oblasti že leta skrbi, kako bi zaščitili mesto z 264.000 prebivalci in laguno. Vztrajen porast turistov močno jezi domačine, ki so se lani uprli s protesti in transparenti z napisi "Turisti, pojdite proč! Uničujete to območje!". Lokalne oblasti preizkušajo vrsto ukrepov, s katerimi bi zajezili vsakodnevni priliv turistov in tako razbremenili starodavno mesto.

Med drugim naj bi v zadnjem času resno razmišljali o zaračunavanju za vstop na osrednji Trg svetega Marka.

