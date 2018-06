Benetton znova udaril: Oglaševalska kampanja s prebežniki dviga prah

Kampanja znova delo kontroverznega Toscanija

Po poljubu nune in duhovnika, treh človeških srcih in umirajočem gejevskem aktivistu Benetton znova dviga prah - tokrat z oglaševalsko kampanjo, za katero je uporabil fotografije reševanja prebežnikov v Sredozemlju.

Italijanska firma z oblačili se je znašla na udaru kritik zaradi še ene kontroverzne oglaševalske kampanje, tokrat s še svežimi fotografijami prebežnikov v rešilnih jopičih, ki jim prostovoljci pomagajo z gumenjakov na reševalno ladjo.

Benetton je za oglase, ki so jih objavili na spletu in v italijanskem časniku La Repubblica, uporabili dve ločeni fotografiji, ki jih je 9. junija posnela nemška dobrodelna organizacija SOS Méditerranée v okviru reševanja na stotine prebežnikov v Sredozemskem morju.

"SOS Méditerranée se popolnoma distancira od te kampanje, ki uporablja fotografijo, posneto medtem, ko so naše ekipe reševale na morju ljudi v stiski," je v izjavi za javnost sporočila organizacija.

Salvini: Ogabna kampanja

Oglasil se je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je tvitnil: "Se samo meni ta kampanja zdi ogabna?"

Salvini, ki vodi skrajno desno populistično stranko Liga, je bil tisti, ki ni dovolil ladji Aquarius, ki je prebežnike rešila, da se zasidra v enem od italijanskih pristanišč. Aquarius je zavrnila tudi Malta, nazadnje pa ji je dovoljenje za pristanek dala Španija, tako, da se je ladja s prebežniki nazadnje zasidrala v Valencii.

Salvini je svojo predvolilno kampanjo vodil z obljubami strožje politike do prebežnikov, ta teden pa je sporočil tudi, da načrtuje popis Romov, ki živijo v Italiji, in izgon tistih, ki nimajo italijanskega državljanstva.

Italija je glavna vstopna točka za prebežnike, ki prečkajo Sredozemlje iz Severne Afrike v Evropo.

Toscani znova na delu

Benettonova aktualna oglaševalska kampanja je delo kontroverznega italijanskega fotografa Oliviera Toscanija, ki je dejal, da so fotografije "dramatične", in dodal, da se ob kritikah Salvinija "samo zaveda, da je imel prav, da jih je uporabil".

Toscani, ki je Benetton zapustil leta 2000, ampak se vrnil v podjetje februarja letos, je avtor številnih Benettonovih družbeno kritičnih in provokativnih oglasov, ki so razdvajali javnost od 80. let dalje. Sam pravi, da njegove kampanje, ki se dotikajo tematik, kot so človekove pravice, religija in rasizem, zasnovane na način, da bi ozaveščale javnost o perečih problematikah.

Leta 1991 je Toscani užalil italijansko rimskokatoliško cerkev, ko je za zdaj znameniti oglas uporabil fotografijo nune in duhovnika med poljubljanjem. Naslednje leto so fotografa kritizirali zaradi uporabe fotografije Davida Kirbyja, gejevskega aktivista in obolelega za aidsom, ko je ležal shiran in bolan na smrtni postelji.

Leta 1996 je razburil s kampanjo, za potrebo katere je postavil tri "človeška" srca enega ob drugega z napisi "belo", "črno" in "rumeno" na njih.

Od krvave uniforme do poljubov

Znane so tudi kampanje z okrvavljeno uniformo ubitega vojaka kot protest proti vojni v BiH, kampanja s poljubi svetovnih voditeljev, pa kampanja z golo zadnjico, potiskano z žigom "HIV pozitiven" in kampanja z okrvavljenim novorojenčkom, prav tako za ozaveščanje o epidemiji Aidsa.

76-letni Toscani je leta 2000 izgubil svojo zaposlitev pri Benettonu potem, ko se je bilo podjetje prisiljeno opravičiti zaradi kampanje "V čakanju na smrtno kazen", za katero je uporabil fotografije na smrt obsojenih ameriških zapornikov.

