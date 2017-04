Berlusconi pred pečico rešil pet jagenjčkov; mesarji besni

10. april 2017 ob 12:05

Milano - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Silvio Berlusconi je lani prijatelje presenetil z odločitvijo, da postane vegetarijanec, tokrat pa je pred fotoobjektivi na travniku svoje vile pomilostil in posvojil pet jagenjčkov, ki bi sicer končali na velikonočnih krožnikih.

Nekdanji italijanski premier se kljub pogostim obiskom sodišč še vedno na vse kriplje trudi obuditi politično kariero. Konec marca se je na Malti udeležil kongresa Evropske ljudske stranke, aprila je poziral na milanskem pohištvenem sejmu, vse dejavnejši pa postaja tudi kot zagovornik pravic živali.

Lani je kolegom v svoji desnosredinski stranki Naprej, Italija položil na srce: "Živali so čudovita bitja. Kako jih lahko ubijamo? Kako jih lahko jemo?" in pojasnil, da se je odpovedal uživanju mesa. V nedeljo pa je pred svojo vilo v Arcoreju na obrobju Milana povabil pet prikupnih jagenjčkov, za katere trdi, da jih je rešil zanesljive smrti. V slogu ameriških predsednikov, ki po tradiciji na zahvalni dan pomilostijo purana, je eden najbogatejših Italijanov odrešil pet volnastih mladičkov in jih posvojil. Z njimi je sedel na travi, jih držal v naročju in ljubkoval ter jih celo hranil s stekleničko mleka.

"Sledite njegovemu zgledu"

Na posnetku z naslovom "Branite življenje, za veliko noč izberite vegetarijanstvo" je videti tudi njegovo mlado spremljevalko, 31-letno Francesco Pascale, in politično zaveznico Michelo Vittorio Brambillo, ki je bila v Berlusconijevi vladi ministrica za kulturo in turizem, zdaj pa je predsednica italijanskega društva za živali in okolje. "Rešite življenje jagnjem in kozličkom, posebej okoli velike noči. To prosimo vas, Italijane, in to si želi tudi nekdanji premier Berlusconi, ki je tudi posvojil jagenjčke," je Brambilla dejala v videoposnetku, pod prizori pa se vrti napis: "Sledite njegovemu zgledu. Pred velikonočnim klanjem je rešil pet jagenjčkov."

Omenjeni posnetek je razjezil italijanske mesarje in tamkajšnjo mesno industrijo, ki so oglaševalce pozvali k bojkotu Berlusconijevih televizijskih postaj in revij. "Čeprav je znan poslovnež, je neverjetno, da želi tako škoditi mesni industriji samo zato, da bi na volitvah pridobil nekaj glasov ljubiteljev živali," so zapisali v sporočilu. Italijani tradicionalno na velikonočno nedeljo na mizi postrežejo z jagenjčkom ali kozličkom, a prodaja tega mesa je v zadnjih petih letih strmo upadla.

80-letnik, ki zaradi lepotnih posegov nikakor ne kaže svojih pravih let, se je že v preteklosti rad pokazal v družbi živali. Leta 2013 se je navihano igral s Francescinim kodrom Dudujem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin pred leti prišel na uradni obisk v predsedniško palačo v Rimu, pa sta oba čohljala in ljubkovala bogataševega štirinožnega prijatelja.

Deset milijonov za podkupovanje prič?

Berlusconijeva razkošna vila v Arcoreju je razvpita po neslavnih "bunga bunga" zabavah, zaradi katerih proti njemu še vedno poteka sodni proces. Julija se bo tako začelo sojenje, na katerem se bo moral braniti, da je med letoma 2011 in 2015 za podkupovanje prič v aferi Ruby (mladoletna maroška prostitutka s pravim imenom Karima El Mahroug) namenil več kot 10 milijonov evrov. Pričam naj bi v zameno za pričanje v njegovo korist podkupnino izplačal v denarju, darilih, avtomobilih in stanovanjih. Berlusconi naj bi na zabavah plačal za spolne odnose s takrat še mladoletno Ruby, nato pa kot premier zlorabil svoj vpliv, da je izposloval Rubyjino izpustitev iz policijskega pripora. Prvotno so ga obsodili na sedem let zapora, a ga leta 2015 na zadnji stopnji oprostili obtožb podpiranja prostitucije z mladoletnimi osebami in zlorabe položaja.

Če bodo v tem sodnem procesu odločili, da je kriv, pa je le malo možnosti, da se bo dejansko znašel za zapahi, saj v Italiji veljajo omejitve pri prestajanju zapornih kazni za starejše ljudi.

