Besedni dvoboj kuharskih mojstrov: tokrat Jaime napadel Ramsayja

Zvezdniška kuharja nadaljujeta svoj javni spor

26. avgust 2017 ob 09:02

London - MMC RTV SLO

Zvezdniška kuharja Jamie Oliver in Gordon Ramsay še naprej bijeta svojo besedno vojno, ki jo je začel devet let starejši Ramsay, ko je Oliverja označil za debelega in kritiziral njegove restavracije.

42-letni Oliver svojemu stanovskemu kolegu, ki se je nanj spravil na televizijskem kanalu ITV, ni ostal dolžan in v "protinapadu" je voditelja Kitchen Nightmares primerjal z nekom, ki trpi za demenco. "Vsi moji prijatelji in ljudje, s katerimi delam na televiziji, so bili razjarjeni," se je Oliver spominjal v pogovoru za The Sun. Oliver ni razumel, zakaj se je Ramsay spravil prav nanj. "Kot da bi gledal nekoga, ki ga imaš rad, da trpi za demenco in ves čas pozablja in se ne spomni, kaj pove," je bil slikovit Oliver.

Kot je dejal 42-letni kuhar, ga besede Ramsaya ne vznemirjajo več. "Toda prej so me. Ni mi pisal, da bi se opravičil. Sploh ne vem, ali to zna." Obenem je dodal, da po njegovem mnenju vzrok za napade ni ljubosumje. "Noben britanski 'chef' ni tako prodrl na ameriško televizijo, kot je Gordon. In pri tem blesti. Toda različna sva. Sam sem se pojavil na televiziji veliko prej kot on in mogoče bi me njegovi napadi pred petimi leti motili in bi se glasneje odzival nanje," je razložil Oliver in dodal: "Ampak on ima štiri otroke, jaz jih ima pet, in nočem z napadom nanj po televiziji prizadeti njegovih otrok. Ni lepo."

Oba kuharja sta na malih zaslonih prisotna že skoraj dvajset let. Vsak ima različen slog nastopanja. Ramsay je Oliverja blatil že pred petimi leti, ko je izjavil, da je njegov devet let mlajši rojak preveč nemaren in debel, da bi lahko Američanom pridigal o zdravem prehranjevanju. Oliver je namreč v svoji, zdaj že ukinjeni oddaji Food Revolution, skušal ameriške šolarje navaditi na zdrave malice.

K. K.