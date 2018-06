Beyonce in Jay-Z bosta dobrodelne oboževalce nagradila z vstopnicami

Svetovna turneja OTR II

4. junij 2018 ob 16:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Beyonce in Jay-Z se čez nekaj dni odpravljata na svetovno turnejo On the Run II, začela jo bosta na Otoku in končala čez lužo v Seattlu, oboževalce pa bi rada v okviru turneje spodbudila k dobrodelnosti.

Glasbenika sta se odločila, da bosta na prihajajoči turneji sodelovala z dobrodelnima organizacijama, britansko organizacijo Prince Trust in ameriško organizacijo Global Citizen. Njuna turneja bo namreč obarvana dobrodelno, saj želita svoje oboževalce spodbuditi k "dobrim dejanjem".

Oboževalci, ki bodo pomoč in svoj čas namenili omenjenima organizacijama, se bodo potegovali za brezplačne vstopnice. Beyonce je z dobrodelno organizacijo Prince Trust sodelovala že med turnejo leta 2014. "Beyonce razume, kako pomembno je mladim, ki nimajo enakih možnosti kot njihovi sovrstniki, dati priložnost, da si lahko ustvarijo svetlejšo prihodnost," je po poročanju Rolling Stona sporočila britanska dobrodelna organizacija.

Glasbenika, ki sta par tudi zasebno in imata skupaj tri otroke, bosta s turnejo začela 6. junija v Cardiffu in jo zaključila 4. oktobra v Seattlu. Beyonce in Jay-Z se skupaj na turnejo ne odpravljata prvič. Leta 2014 sta v okviru turneje On the Run skupaj na poti preživela skoraj tri mesece. Večino koncertov sta sicer imela v ZDA, v Evropi sta nastopila zgolj v Parizu.

V Evropi kar 18 koncertov

Tokrat imajo evropski oboževalci več sreče, saj bosta na evropskih tleh nastopila kar osemnajstkrat, med drugim tudi v sosednji Italiji.

Na turneji bosta predstavila svoja nova albuma, Beyoncejin Lemonade in Jay-Z-jev 4:44, na albumih sta glasbenika naslovila tudi njune zakonske težave, ki jih je sprožila Jay-Z-jeva nezvestoba.

Par je letos sicer že nastopil skupaj, Jay-Z se je Beyonce na odru pridružil na glasbenem festivalu Coachella.

