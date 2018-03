Beyoncé in Jay-Z po štirih letih znova skupaj na turnejo

Govorice so se izkazale za resnične

13. marec 2018 ob 09:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zakonca Carter Beyoncé in Jay-Z sta potrdila govorice, da se bosta poleti še drugič podala na skupno turnejo, ki sta jo naslovila On the Run II.

Turneja se bo začela 6. junija v Cardiffu in sklenila 2. oktobra v Vancouvru. Ustavila se bosta v 36 mestih - 15 datumov je evropskih, 21 severnoameriških. Beyoncé se bo po rojstvu dvojčkov vrnila na odre že aprila, ko bo nastopila na festivalu Coachella (kjer bi morala že lani, vendar je nastop zaradi nosečnosti preložila za eno leto).

Zakonca, ki imata skupaj tri otroke, sta bila nazadnje na skupni turneji leta 2014. Promovirala sta albuma Beyoncé in Magna Carta Holy Grail. Jay-Z se je sicer dve leti pozneje pojavil tudi na sklepnem koncertu ženine turneje, na kateri je promovirala album Lemonade.

Na turneji bosta promovirala svoja zadnja albuma - 4:44 in Lemonade -, na katerih sta obračunala z neprijetnim čustvi. Najprej je to storila Beyoncé in z albumom Lemonade prva v javnosti sprožila ugibanja o trdnosti njunega zakona, ko je prepevala o "Becky z dobrimi lasmi." "Da, za****l bom dobro stvar, če je le možno/Pusti me pri miru, Becky. Moški, ki ne skrbi za svojo družino, ne more biti bogat," pa rapa na skladbiFamily Feud Jay-Z.

Glasbenika sta sprva načrtovala, da bi naredila skupni album. "Veste, večina ljudi odkoraka. In odstotek ločitev med zakonci je skoraj 50-odstotni, ker 'ljudje ne vidijo sebe'," je razlagal Jay-Z. "Najina umetnost je bila najina terapija, zato sva začela ustvarjati glasbo skupaj. A je bila glasba, ki jo je v tistem času delala Beyoncé, veliko bolj izdelana. Zato je bil njen album izdan prej," je priznal Jay-Z in dodal, da mu je bilo zaradi pesmi na njenem albumu "zelo zelo neprijetno". "Toda najboljše mesto v viharju je ravno v središču. Najboljše mesto je ravno v središču bolečine. In tam sva se utaborila. Bilo je neprijetno. In veliko sva se pogovarjala," je še dodal raper.

Prva namigovanja o Jay Z-jevi nezvestobi so se pojavila že leta 2014, ko je v dvigalu z glasbenikom obračunala pevkina sestra Solange Knowles, še močnejša pa so postala z izdajo Beyoncejine zadnje plošče Lemonade, kjer pevka v besedilih večkrat govori ravno o tem. Beyoncé se je z nezvestobo soočila v skladbah Hold Up in Sorry. V nagovoru pred skladbo Hold Up tako pove: "Skušala sem se spremeniti, biti bolj tiho, lepša, mehkejša, postila sem se 60 dni, priznala svoje grehe, se prebičala ob tvojih nogah, vrgla sem se v vulkan, spila sem kri in vino, moledovala, se kopala v belilu, a v sebi sem ves čas želela vedeti le: ali me varaš?"

K. K.