Beyonce in Jay Z znova zibata, dvojčka sta tu

Rodila naj bi v začetku tega tedna

18. junij 2017 ob 07:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška pevca Beyonce in Jay Z sta postala ponosna starša dvojčkov. Njun spol ni znan, po navedbah ameriških medijev naj bi se prvorojenki Blue Ivy pridružila sestrica in bratec.

Kot poroča EOnline!, so v četrtek v bolnišnici v Los Angelesu zasačili Jay Z-ja in petletno hčerko Blue Ivy, dan kasneje pa so tam videli neznano žensko, ki je imela v rokah šopek rozastih, škrlatnih in modrih rož z dvema velikima balonoma, na katerih je pisalo fantek in deklica, na voščilnici poleg pa je ostro oko paparacev razkrilo črki B in J. To naj bi se nanašalo na Beyonce in Jay Z-ja, zato se krepijo namigi, da sta dobila hčerko in sina.

Uradno novice o rojstvu dvojčkov še niso potrdili. A zanesljiv vir naj bi po poročanju Peopla dejal, da sta "Bey in Jay navdušena in sta začela širiti veselo novico z družino in prijatelji."

35-letna pevska diva je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila 1. februarja na Instagramu, kjer je objavila fotografijo, na kateri je nosečniški trebuh še kako opazen. Zaradi nosečnosti je potem sicer odpovedala nastop na festivalu na Coachelli, se je pa zato toliko več pojavljala na družabni sceni.

K. T.