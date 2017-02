Beyonce zaradi nosečnosti odpovedala nastop na Coachelli

Na festivalu bo nastopila prihodnje leto

24. februar 2017 ob 11:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Beyonce ne bo osrednja glasbena gostja letošnjega festivala Coachella, saj so noseči glasbenici tako svetovali oz. ukazali zdravniki.

"Po nasvetu zdravnikov, naj zrahlja svoj urnik, se je Beyonce odločila, da ne bo nastopila na glasbenem festivalu Coachella 2017," so sporočili organizatorji, ob tem pa dodali, da bo ameriška glasbenica osrednje ime omenjenega festivala prihodnje leto.

Eden najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, ki poteka vsako leto aprila (letos med 14. in 22.) v kalifornijski puščavi, tradicionalno privabi na tisoče ljudi, pa tudi številne zvezdnike. Čeprav Beyonce letos ne bo med nastopajočimi in čeprav še ni jasno, kdo jo bo nadomestil, pa si lahko imetniki vstopnic še vedno obetajo številnih zvenečih glasbenih imen od Kendricka Lamarja do Radiohead.

Kot je znano, 35-letna Beyonce in njen mož Jay-Z pričakujeta dvojčka. Kdaj točno ima zvezdnica rok poroda, ni znano. Nazadnje je glasbenica na oder stopila pred dobrim tednom, na podelitvi nagrad grammy – s prireditve je sicer odšla z dvema kipcema: za najboljši urbani sodobni album (Lemonade) in za najboljši glasbeni video (Formation).

T. K. B.