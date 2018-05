Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Bezgov sirup

Za hladne domače napitke in prelive

28. maj 2018 ob 09:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 1 kg bezgovih cvetov, 5 kg sladkorja, 50 g citronske kisline, 5 l vode.

Sveže nabrane cvetove zložimo v večjo posodo. V 5 l vode primešamo 25 g citronske kisline in prelijemo po cvetovih. Če je treba, cvetove obtežimo, tako da so pod gladino vode. Pustimo, da mešanica počiva čez noč. Naslednji dan precedimo in kuhamo.

Dodamo 5 kg sladkorja in 25 g citronske kisline, ob občasnem mešanju se sladkor stopi in zavre. Pustimo, da se sirup delno ohladi. Še malo toplo prelijemo v steklenice in dobro zapremo.

Sa. J., Recept Darka Maršiča (oddaja Dobro jutro)