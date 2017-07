Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na dražbi bodo med drugim poudili tudi izviro fotografijo Buzza Aldrina na površju Lune. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bi imeli prah, ki ga je z Lune prinesel Armstrong? Pripravite denarnico.

Izklicna cena je dva milijona, pričakujejo precej več

14. julij 2017 ob 12:29

New York - MMC RTV SLO

Prah z Luninega površja, ki ga je med svojim zgodovinskim vesoljskim sprehodom nabral Neil Armstrong, bodo prihodnji teden prodajali na dražbi.

20. julija, 48 let po prvem sprehodu ameriških astronavtov Armstronga in Buzza Aldrina po površju Lune, se bodo tako navdušenci nad vesoljskimi artefakti lahko potegovali za vrečo peska in nekaj skal, ki jih je Armstrong pobral po površju Lune in ji prinesel na Zemljo. A za nenavaden spominek bo treba kar globoko seči v žep, saj dražbena hiša Sotheby's ocenjuje, da je vreča vredna od dva do štiri milijone ameriških dolarjev.

Vreča s peskom, ki velja za prvo snov, ki jo je kdo iz vesolja prinesel na Zemljo, ima sicer pestro zgodovino tudi na našem planetu. Ko jo je Amstrong prinesel z Lune, je namreč pistala v nekem Nasinem skladišču, vmes so jo celo izgubili in ni manjkalo veliko, pa bi pristala v smeteh, piše AP. Pred dvema letoma se je pojavila na dražbi zaseženih predmetov ameriške zvezne policije, kjer je pesek kupil neidentificirani kupec in ga poslal na testiranje - Nasi.

Tam so potrdili, da gre dejansko za snov z Lune, čemur je sledila napeta sodna bitka glede "pravega" lastnika. Na koncu je sodišče odločilo, da je zdajšnji kupec vrečo s prahom kupil povsem zakonito in mu omogočilo prosto razpolaganje z lastnino. Skrivnostni lastnik se je nato odločil prah prodaji in pri Sotheby's so postavili izklicno ceno 2 milijona ameriških dolarjev. Sočasno bodo na tematsko obarvani dražbi ponudili fotografijo Buzza Aldrina, ki stoji na Luninem površju - ta je je ocenjena na med tri in pet tisoč dolarjev -, pa tudi načrt letenja Apolla 11, ki je ocenjen na 25-50 tisočakov.

T. K. B.