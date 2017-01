Bi kuhali za Slovenijo? Naša kuharska reprezentanca išče novih pet parov rok.

Mesec dni časa za prijave

8. januar 2017 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska kuharska reprezentanca želi v svoje vrste zvabiti pet novih obetavnih kuharskih mojstrov, ki bi Slovenijo zastopali na prestižnih kuharskih tekmovanjih doma in v tujini.

V Društvu kuharjev in slaščičarjev Slovenije, v okviru katerega deluje reprezentanca, so pojasnili, da so člani društva, ki že več deset let nadaljuje tradicijo slovenskih kuharskih združenj, tako "priznani domači kuharski strokovnjaki kot mladi kuharji na začetku svoje profesionalne kariere".

Novi kuharski navdušenci pa se bodo po zagotovitvah društva pridružili slovenski kuharski eliti.

Reprezentanco bodo okrepili tudi s sodelovanjem na mednarodnih tekmovanjih, kjer ekipo usklajuje vodja, ki je tudi odgovoren za sestavo in pripravo jedi, videz ter okus. Na tekmovanjih se ocenjuje tudi organizacija dela, pri tem je trdno vodstvo ključnega pomena, je poudaril predsednik društva Tomaž Vozelj.

Obenem v društvu zagotavljajo, da delo v kuharski reprezentanci poleg sodelovanja na največjih mednarodnih kuharskih tekmovanjih članom omogoča tudi sodelovanje z vrhunskimi kuharskimi strokovnjaki, učenje od najboljših in širjenje mreže strokovnih poznanstev. Po prepričanju ene izmed nekdanjih članic je sicer v vsaki kuhinji, v reprezentanci pa še toliko bolj, eden najpomembnejših dejavnikov timsko delo.

Kaj vse se išče?

Na dobrem medsebojnem sodelovanju namreč slonijo uspehi celotne reprezentance, poudarjajo v društvu. Ob tem morata reprezentante odlikovati tudi delovna disciplina in časovna prilagodljivost, imeti morajo visoko raven strokovnega znanja, gnati pa jih mora želja po osebnem in strokovnem razvoju.

Vse, ki bi želeli sodelovati v izboru za člane reprezentance, lahko svojo prijavo oddajo do 5. februarja prek spletne strani. Na podlagi poslanih prijav, življenjepisov in priloženih priporočil bodo v društvu naredili izbor in jih na začetku marca poklicali na prvi preizkus v izobraževalni center društva v Kamniku.

T. H.