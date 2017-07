Bi obiskali svet Igre prestolov?

Jeseni prihaja največja razstava s tematiko serije

7. julij 2017 ob 16:30

New York - MMC RTV SLO

V svetu, ki ga v Igri prestolov lahko spremljamo v televizijski seriji, si zaradi nenehnih spletk in bojev najbrž ne bi želeli živeti. Kaj pa, če bi bil mogoč samo kratek obisk?

Oboževalci televizijske serije Igra prestolov, ki temelji na zbirki knjižnih uspešnic Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina, bodo imeli priložnost obiskati fantazijski svet Sedmih kraljestev. Televizijska mreža HBO napoveduje interaktivno razstavo, ki naj bi se razprostirala na skoraj 1.000 kvadratnih metrih.

Po napovedih organizatorjev se bodo obiskovalci lahko sprehodili po vseh glavnih prizoriščih vključno s Kraljevim pristanom (King's Landing), kjer stoji znameniti Železni prestol. Na voljo bo ogled gradu Črnina (Castle Black) in Zidu, ki Westeros varuje pred temačnimi silami, mogoče pa se bo sprehoditi tudi na drugo stran Zidu, v zmrznjeni svet, kjer prebivajo divja in različna mitološka bitja.

Poleg prizorišč iz Sedmih kraljestev si bo mogoče ogledati tudi orožja, kostume in druge predmete, ki so se v seriji pojavili na drugi strani Ozkega morja, na celini Essos. Gre predvsem za predmete, povezane s Hišo črne in bele (House of Black and White), kjer se je urila Arya Stark, ter oklepe in orožja iz mesta Meereeen.

Nova sezona že prihodnji teden

Razstava z naslovom Game of Thrones: The Touring Exhibition se bo jeseni začela na za zdaj še neznani lokaciji v Evropi, nato pa bo na ogled postavljena v več mestih po svetu.

Težko pričakovani prvi del sedme sezone izide 16. julija.

M. Z.