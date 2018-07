Bi odšteli 300.000 dolarjev za noč v Mandelovi celici?

Zbrana sredstva bodo šla v dobrodelne namene

5. julij 2018 ob 13:43

Cape Town - MMC RTV SLO, STA

Za bogate poslovneže so dobra hrana, drago vino in hoteli s petimi zvezdicami standard. A nekateri poslovneži so pripravljeni za 300.000 dolarjev zamenjati ves luksuz za nočitev v utesnjeni zaporniški celici, ki je bila 18 let dom Nelsona Mandela.

Južnoafriško podjetje, ki se ukvarja s posebnimi nočitvami izvršnih direktorjev, CEO Sleepout South Afrika, je na spletu organiziralo dražbo za prenočitev v celici Mandele, prvega temnopoltega predsednika Južne Afrike, ki bi 18. julija praznoval 100. rojstni dan.

Izklicna cena za prenočitev je bila 250.000 dolarjev, po treh dražiteljih pa je že dosegla 300.000 dolarjev. Dražbo bodo sklenili 16. julija.

Zbrana sredstva bodo namenili dobrodelni organizaciji, ki pomaga zapornikom do izobrazbe.

Zmagovalec dražbe bo prespal v znameniti celici številka sedem, ki je velika okoli pet kvadratnih metrov. Preostalih največ 66 dražiteljev bo lahko noč preživelo v eni od drugih zaporniških celic na otoku Robben ob obali mesta Cape Town.

Borec proti apartheidu

Skupno bo tako noč v zaporu preživelo 67 uspešnih poslovnežev. Kot so še pojasnili organizatorji, so se odločili za število 67, saj to ponazarja 67 let, ki jih je Mandela posvetil boju proti apartheidu.

Mandela se je skoraj celo življenje boril proti apartheidu in je bil zaradi tega obsojen na dosmrtno ječo. Po padcu apartheida se je zapisal v zgodovino kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike.

Nobelov nagrajenec za mir, ki je zaradi svojega boja proti rasističnemu režimu 27 let preživel v zaporu, je po svetu veljal za simbol svobode. Umrl je 5. decembra 2013 v starosti 95 let.

K. S.