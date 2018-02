Bi preživeli en teden brez vseh elektronskih naprav?

Sodelavci oddaje Infodrom pripravili pet kratkih filmov

19. februar 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pet igranih mladinskih zgodb: Kako so se odzvali mladi nad idejo biti en teden brez mobilnega telefona in ostalih elektronskih naprav? Otroci ločenih staršev - plusi in minusi? Mlad športni komentator - zakaj pa ne? Begunec iz Irana pri slovenski družini in kako so svoje zadnje skupne počitnice preživeli trije fantje.

To so teme dokumentarnih avtorskih 15-minutnih mladinskih filmov na TV Slovenija med zimskimi šolskimi počitnicami.

Filmi bodo na sporedu na TV Slovenija med zimskimi počitnicami v sklopu počitniškega Otroškega in mladinskega programa. Najprej bodo na sporedu od ponedeljka 19. do 23. februarja ob 12. uri na TV SLO 1, nato pa spet od 26. februarja do 2. marca ob 8.15 na TV SLO 2. V dveh terminih zato, ker so tudi počitnice slovenskih šolarjev v dveh terminih.



Infodromovci s petimi doživetimi filmi

Sodelavci informativne oddaje za mlade - Infodrom so že drugo leto zapored pripravili pet kratkih 15-minutnih igranih dokumentarnih filmov z naslovom Moje življenje. Pet filmov, pet izvirnih avtorskih zgodb z zelo osebnoizpovednim doživetjem in razlago določenih osebnih izkušenj so pred RTV-kamero zaupali osnovno in srednješolci. Gre za zelo osebne izkušnje in zgodbe, ki prikazujejo vpogled v realno življenje mladih.

1. film: Izklopljeni (ponedeljek, 19. 2. in 26. 2.)

Viktor, Filip in Zoja so za en teden v omaro pospravili mobilne telefone in vse ostale elektronske naprave. Je bilo to težko, glede na to, da si življenja brez "chatanja" in pošiljanja SMS-ov danes ne moremo več predstavljati? Zoja je za MMC povedala: "Najbolj sem pogrešala, da bi zvečer in zjutraj klepetala s svojimi prijatelji. Ker se vedno pogovarjamo po telefonu, sploh med počitnicami - kdaj pa kam gremo in podobno. V tem tednu mi je bilo pa precej težko, ker sem jih po celem centru lovila. To je bila cela zmeda." Na vprašanje, kako meni, da so se lahko ljudje dogovarjali pred npr. 20-imi leti, je odgovorila. "Ja, ampak jim je bilo vseeno lažje, ker ni bilo teh raznoraznih aplikacij in Youtuba. Zato se mi zdi, da jim ni bilo tako težko, ker nihče ni imel tega. Mami mi je povedala, da včasih ni bilo tako težko dogovoriti se - so šli ven pred blok, in to je to. Ni se jim bilo treba nič dodatno zmeniti, ker so bili že navajeni tega. Ne predstavljam pa si, da bi jaz zdaj tako živela."

Še Filipova izkušnja: "Mi doma nimamo stacionarnega telefona, tako da sem se znajdel tako, da vem, kje so po navadi moji prijatelji, kje se zadržujejo. Zato sem šel ven, tja, kjer so po navadi, se pravi, sem šel na te točke, in če so bili tam, smo bili skupaj, če ne, pa ne. Če je bil tam kdo, sem ga vprašal, ali so jih videli in ali morda vedo, kam so šli. Po navadi sem jih najdel."

Viktor je priložnost izkoristil za svoje hobije: "Najtežje se je bilo odreči komunikaciji s celim svetom. Res se počutiš odklopljenega, če si brez telefona. Je pa res, da iz tega odneseš zanimive izkušnje. Jaz sem spet prišel malce na svoje stare navade. Igral sem klavir, tenis, tek, šport na splošno in glasba so me spremljali."

Scenaristka: Mateja Leban, režiser: Slobodan Maksimović.

2. film: Dvakrat (torek, 20. 2. in 27. 2.)

Če sta starša ločena, dejansko pripadaš dvema družinama. Veliko je dogovarjanj, usklajevanj, takšno življenje ima mnoge negativne, pa tudi pozitivne značilnosti. Neja Clarisa in Živa sta svojo osebno izkušnjo predstavili vsaka na svoj način. Živa: "Če si otrok ločenih staršev, je kar nekaj razlik, so pa tudi dobre lastnosti, ki jih dobiš. Dvakrat greš na počitnice, namesto enega darila za rojstni dan, dobiš dva velika.

Neja Clarisa: "Da bi v šoli ali prijateljicam povedala o ločitvi, se mi je zdelo nelagodno in neprijetno."

Scenaristka: Neža Prah Seničar, režiser: Dominik Mencej.



3. film: Kristjan (sreda, 21. 2. in 28. 2.)

Kristjan obiskuje osmi razred Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik. Ima izredno bogat besedni zaklad, njegova strast pa je spremljanje športnih tekem, kjer se navdušuje nad športnim komentiranjem. Ne boste verjeli, a njegova želja je bila, da bi ga Športno uredništvo Televizije Slovenija sprejelo in mu dalo priložnost, da komentira čisto pravo nogometno tekmo. Presenečeni boste nad Kristjanovim komentiranjem in njegovim zelo iskrenim in prisrčnim smislom za humor. Kristjan je tudi zelo priljubljen med svojimi sošolci in vrstniki.

Decembra 2017 je na 27. srečanju urednikov poročil za otroke v Manchestru pod okriljem EBU-ja Youth News Exchange film Kristjan zmagal v kategoriji posebnih filmov EBU Youth News Exchange (YNE). V obrazložitvi izbora so povedali, da ima film pogumnega in optimističnega protagonista z močno zgodbo, ki gledalca popelje v svet optimizma in volje do življenja. Posebej so omenili tudi odlično fotografijo direktorja fotografije Aleša Živca in montažo Gregorja Kontestabila.

Scenaristke: Anka Bogataj, Sara Lužovec, Neli Maraž, režiserka: Neli Maraž.

4. film: Erfan (četrtek, 22. 2. in 1. 3.)

Simpatični Erfan je osnovnošolec, ki je v Slovenijo prišel kot otrok brez spremstva. Z bratrancem je prepotoval dolgo pot iz Irana, kamor je pribežala njegova družina iz Afganistana, ko je bil star eno leto. Erfan v Sloveniji živi s skrbnikoma, trudi se govoriti slovnično pravilno slovenščino in sprejema slovensko kulturo v celoti. Pred kamero je povedal svojo izkušnjo kot begunec in delil strahove, s katerimi se srečuje. Pred kamero pa sta stopila tudi njegova skrbnika.

"Trinajst let sem živel pri svoji družini in nikoli nisem videl očeta jokati. Preden sem šel, je jokal. Rekel je: bodi priden in se uči," se spominja Erfan.

Scenaristka: Tina Antončič, režiser: Darko Sinko.

5. film: Skok v počitnice (petek, 23. 2. in 2. 3.)

Trije prijatelji, Lev Ambrož, Mark in Andre, končujejo osnovno šolo. Povezujejo jih hudomušen smisel za humor, glasba, nogomet, ljubezen do motorjev in jadranja. A večno ne bo tako, saj jih bo življenje kmalu popeljalo na različne poti. Morda so to njihove zadnje skupne počitnice, zato se trudijo, da bi jih preživeli kar se da lepo. Film je zelo iskren in poln prisrčnega humorja.

Scenaristka: Jelka Grabljevec Ribarič, režiser: Darko Sinko.

Filmi so zelo osebnoizpovedni

Martina Peštaj, urednica OMP TV Slovenija je za MMC izpostavila: "S serijo Infodrom - Moje življenje smo si predvsem želeli, da na malce daljši način pokažemo zgodbe otrok, ki jih srečamo v praksi za oddajo Infodrom. Jaz misilim, da je to tudi naša odgovornost kot nacionalnega medija, da pokažemo otroke v svojih življenjih, v svojih zgodbah, ki so takšne in drugačne, predvsem pa zelo življenjske in osebnoizpovedne. To je za nas absolutno velik privilegij, da nas otroci spustijo v svoje osebne svetove. So namreč pravi mali misleci, modreci. Kako lepo povedo svoje misli, kako razmišljajo, kako to predstavijo. Se mi zdi, da je to nekaj najlepšega, kar smo naredili. "

Ta projekt je letos zaživel drugič, kakšni so bli filmi lansko leto, lahko preverite tukaj. Sicer pa je snemanje potekalo v času poletnih počitnic 2017. "Upam, da bo uspeh te sezone spodbuda, da bomo lahko drugo leto ta projekt nadaljevali," je optimistična Martina Peštaj.

Še več izjav nekaterih igralcev, si lahko preberete v tem prispevku.

Tanja Mojzer