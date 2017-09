Bi prisluhnili netopirjem?

Noč netopirjev v Županovi jami

9. september 2017 ob 12:17

Grosuplje - MMC RTV SLO, STA

Ob mednarodni noči netopirjev bodo med drugim v okviru delavnic izdelovali lesena zatočišča za netopirje. Potekala bosta tudi ogled jame in predavanje o skrivnostnih živalih. Za najmlajše prirejajo pripovedovanje netopirskih zgodb in pravljic ter likovne delavnice. Ob mraku bodo udeleženci s pomočjo detektorjev ultrazvoka prisluhnili glasovom netopirjev, ki letijo iz jame.

V Županovi jami, ki leži v gozdnatem območju Dolenjskega krasa, slabih 30 kilometrov zunaj Ljubljane, vsako leto prezimuje okoli sto malih podkovnjakov, ki so ena izmed tridesetih vrst netopirjev, znanih v Sloveniji, so zapisali organizatorji dogodka. Netopirji so sicer živali, ki so dejavne ponoči, prehranjujejo pa se z žuželkami. Podnevi si poiščejo zatočišče tudi v podzemnih jamah.

Županovo jamo, prizorišče tokratnega dogodka, kjer si je sicer mogoče ogledati sedem podzemnih dvoran, je leta 1926 odkril župan takratne občine Šentjurij pri Grosupljem Josip Perme.

Organizatorji - Noč netopirjev prireja Županova jama v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev - udeležencem dogodka še svetujejo, naj se opremijo s primerno pohodno obutvijo in toplejšimi oblačili.