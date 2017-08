Bi rabljeni avto kupili v tujini?

Postopek pridobitve je načeloma preprost

27. avgust 2017 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odkar je Slovenija članica Evropske unije, je tudi trg novih in rabljenih avtomobilov za slovenske kupce lahko precej večji, saj lahko vsakdo nov ali rabljen avtomobil kupi v kateri koli državi, ki je članica EU-ja. A to ni nujno tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

Avtomobilov v drugih državah Evropske unije od članstva Slovenije v zvezi naprej formalno več ne uvažamo, ampak jih v Slovenijo pridobimo, torej gre za pridobljene avtomobile. Izraz uvoz velja le še za avtomobile, ki so izdelani v tretjih državah, torej državah zunaj Evropske unije, in niso bili uvoženi že v katero drugo državo Evropske unije.

Postopek pridobitve je načeloma preprost

Postopek za v Evropski uniji pridobljene avtomobile je razmeroma preprost. V primerjavi z avtomobili, ki so uvoženi iz držav zunaj EU-ja, odpade predvsem plačilo carine in davka na dodano vrednost. V Evropski uniji ob nakupih sicer velja splošno načelo, da se davek na dodano vrednost plača v kraju nakupa in pripada državi, v kateri je bil izdelek nabavljen. To načelo ima tudi izjeme in ena od njih je nakup prometnih sredstev: motornih vozil, plovil in letal. Davek ob njihovem nakupu se plača v kraju stalnega bivališča prihodnjega lastnika. Izjema pri tem so rabljena prometna sredstva, ki se ravnajo po zgornjem načelu, saj je bil davek na dodano vrednost že plačan, ob prvem nakupu.

Vsaj šest mesecev ali 6.000 kilometrov

S pridobljenim rabljenim avtomobilom, ta mora biti star vsaj šest mesecev od dneva, ko je bil dan v uporabo, ali pa ima prevoženih vsaj 6.000 kilometrov in ima evropsko homologacijo, mora vsakdo oditi na pooblaščeno organizacijo, kjer predloži odjavljene registracijske dokumente vozila, lahko tudi uradno potrdilo o skladnosti, ki jih je dobil pri prodajalcu avtomobila v državi nakupa. Tam s pomočjo teh dokumentov avtomobil identificirajo ter preverijo njegovo celovitost in skladnost s slovenskimi predpisi ter izdajo slovensko potrdilo o skladnosti vozila oziroma 'homologacijo', ki je osnova za registracijo. V pooblaščeni organizaciji ugotavljajo, ali je avtomobil zares tisti, ki je zapisan v dokumentih (zaradi tega mora kupec predložiti tudi izvirno prometno dovoljenje, in ne njegove kopije), in ali je zmožen varne vožnje. Ko v pooblaščeni organizaciji ugotovijo, da avtomobil ustreza predpisom, zanj izdajo potrdilo o skladnosti vozila. Pridobitvi potrdila o skladnosti vozila sledi še obisk davčne uprave, kjer je treba plačati ekološko takso in davek na motorna vozila, potem pa se lahko izvede postopek registracije.

Samostojni nakup ali pomoč posrednika?

Avtomobil lahko iz Evropske unije "pridobite" sami ali pa za posredovanje zaprosite pooblaščeno podjetje. V Sloveniji se s posredništvom ukvarja tudi podjetje Kreativni najemi, d. o. o. Direktorja Zdravka Poljaševića smo vprašali, kaj bi priporočil tistim, ki se odločijo za pridobitev rabljenega avtomobila iz EU. Naj to opravijo samostojno, ali pa zadevo zaupajo pooblaščenemu podjetju?

Poljašević je povedal, da se postopka nakupa in pridobitve seveda lahko vsakdo loti sam, a je dobro, da pozna določene posebnosti države, kjer avtomobil kupuje. Prva ovira je že jezik v državi nakupa, pomembni pa so tudi posebnosti trga in modelov z deželno opremo, servisna zgodovina, ki je odvisna od vsake znamke posebej, jamstva, ki niso povsod enaka, pravno varstvo in pridobitev tudi vseh potrebnih izjav. Pomembno je, denimo, tudi to, da se v pogodbo vpiše, da avtomobil ni bil zaleten, saj lahko le s tem uveljavljamo odškodnino ob poznejšem odkritju napak. Upoštevati mora tudi nujne dodatke k nakupni ceni, denimo davek na motorna vozila, ki je lahko precej visok, in še marsikaj. Prav zato so Kreativni najemi na svoji spletni strani že leta 2010 ponudili spletni izračun stroškov uvoza, kjer si lahko vsakdo izračuna, koliko bi ga v EU-ju kupljen avtomobil dejansko stal.

Če kupujete sami, prevzamete na svoja ramena tudi vsa tveganja

Če nekdo avto v tujini kupuje sam, nase seveda prevzame tudi vsa tveganja. Avtomobil mora pripeljati tudi v Slovenijo, kar lahko stori s prikolico ali kupi izvozne registrske tablice in ga pripelje sam ali pa najame prevoznika, a mora pri tem upoštevati tudi to, da prva in druga možnost nimata kasko zavarovanja. Ob nakupu je tudi priporočljivo, da avtomobil pregleda neodvisni servis, ki ga je prav tako treba poiskati, navsezadnje imajo tudi prodajalci svoj delovni čas, ki ga ne prilagajajo vašim prihodom in voznim redom javnega prometa in tako naprej.

Omenjene sitnosti za kupca seveda odpadejo, če se odloči za posredniško podjetje, ki vse formalnosti, vključno s prevozom, uredi namesto njega. Stranka lahko avtomobil izbere vnaprej in podjetje prosi, da ga preveri, uredi vse nakupne formalnosti tako v deželi nakupa kot tudi v Sloveniji in ga pripravi "na ključ", lahko pa podjetje poišče nekaj avtomobilov, ki ustrezajo pričakovanjem, ki jih je navedel kupec, ta pa se potem odloči za nakup tistega, ki mu najbolj ustreza. Podjetje seveda zanj tudi uredi vse formalnosti in mu ga dostavi "na ključ".

Seveda pa je od vsakega posameznika odvisno, ali se čuti sposobnega, da nakup in urejanje formalnosti uredi samostojno ali pa vse skupaj prepusti podjetju, ki mu, seveda za plačilo, pomaga s svojimi izkušnjami in poznavanjem posebnosti kraja nakupa avtomobila.

Matija Janežič