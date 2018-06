Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Kupec srečke se, vse dokler ga o tem ni obvestil trgovec, sploh ni zavedal, da je dobitnik milijona dolarjev. Foto: Pixabay Sorodne novice Avstralec na loteriji zadel kar dvakrat v enem tednu. Kaj si bo privoščil novopečeni milijonar? Dodaj v

Bi to storili tudi vi? Pozabljeno srečko, ki je zadela milijon dolarjev, vrnil lastniku

"Ne bi mogel živeti s krivdo"

8. junij 2018 ob 18:58

Washington - MMC RTV SLO, STA

Američan Kal Patel, ki dela v trgovini svojih staršev v mestu Salina v ameriškem Kansasu, je na pultu našel loterijsko srečko, ki jo je pozabila njihova dolgoletna stranka, in ji jo, ko je ugotovil, da je zadela milijon dolarjev, vrnil lastniku.

Srečni dobitnik, ki ne želi biti imenovan, je v trgovini v kansaškem mestu Lincoln kupil tri srečke, na dan žrebanja pa je v trgovini v mestu Salina preveril, ali je tudi kaj zadel.

Potem ko je preveril dve srečki, je praznih rok odšel iz trgovine, saj sta bili obe srečki brez dobitka. Na tretjo srečko, ki se je izkazala za dobitno, je namreč popolnoma pozabil, saj na njej ni preveril številk in jo je pustil kar na pultu.

Skočil v avto in se odpeljal k nagrajencu

Ko so zaposleni preverili številke na srečki, so ugotovili, da je zadela milijon dolarjev.

Kal Patel, ki je dolgoletno stranko poznal in je vedel, v katerem delu mesta živi, je skočil v avtomobil in se s srečko odpeljal k zmagovalcu. Ko je dobitniku in njegovemu bratu pokazal srečko in povedal, da je zadela milijon dolarjev, sta se "začela tresti, saj sta bila povsem iz sebe".

Prijatelji so trgovca spodbujali, naj srečko obdrži

Sicer ni znano, ali ju je bolj presenetil loterijski zadetek ali pošteni trgovec. Nekateri Patelovi prijatelji namreč nad njegovo potezo niso bili najbolj navdušeni, saj so bili prepričani, da bi moral Patel srečko obdržati. A Patel jim odgovarja, da ne bi mogel živeti s krivdo. "Dobro sem se počutil, ko sem jima jo vrnil," je povedal in dodal, da ga veselijo tudi dobri odzivi mnogih, ki so mu dejali, da jim je vrnil vero v človeštvo.

Patel je za svoje dobro delo prek neke odvetniške pisarne prejel ček za 1.200 dolarjev, ki mu ga je najbrž podaril srečni dobitnik.

Sa. J.