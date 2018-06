Bi živeli v 3D-natisnjeni hiši? Na Nizozemskem bo to kmalu mogoče.

6. junij 2018 ob 15:15

6. junij 2018 ob 15:15

Eindhoven

Nizozemsko mesto Eindhoven bo kot prvo na svetu dobilo 3D-natisnjene hiše, ki bodo pripravljene za vselitev. Podporniki projekta pravijo, da bo projekt revolucionarno spremenil celotno gradbeno industrijo.

Ena izmed prvih hiš naj bi bila za najem na voljo naslednje leto, najmanjša izmed njih – sicer dvosobna – pa je zgolj teden dni po tem, ko so predstavili prve fotografije, že dobila zanimanje več kot 20 družin.

Projekt so poimenovali Milestone, za njegovo izvedbo pa se je odločila nizozemska agencija Van Wijnen. Z njegovo pomočjo bi radi podali rešitev na primanjkljaj izkušenih zidarjev, hkrati pa se želijo z manjšo porabo cementa spoprijeti tudi z okoljskimi težavami.

Tako zunanje kot notranje stene bodo izdelane s pomočjo 3D-tiska. "Zato nikoli ne bomo porabili več cementa od tiste količine, ki je resnično nujno potrebna," so pojasnili izvajalci projekta. Kot poroča The Guardian, podjetje slog prvih natisnjenih hiš opisuje kot "spremenljive bloke sredi zelene pokrajine".

Z njihovo gradnjo želijo prikazati, da 3D-tisk omogoča konstrukcijo stavb praktično katere koli oblike, medtem ko je klasičen beton precej bolj omejujoč.

Gradnja prihodnosti

Pri Van Wijnenu poudarjajo upanje, da bo lepota 3D-tiska čim več ljudi privabila k temu, da ustvarijo hiše, ki so popolnoma po njihovem okusu. "V tem trenutku na hiše gledamo kot edinstveno inovacijo in zelo futurističen dizajn. A hkrati že gledamo tudi korak naprej, ko bodo ljudje lahko kreirali lastne domove in jih potem tudi natisnili. S tem jih bodo lahko popolnoma personalizirali in jih naredili tudi prijetne na pogled."

Verjamejo, da bo uporaba 3D-tiska pri gradnji hiš v prihodnjih petih letih postala stalnica. "Do takrat bo pet odstotkov hiš narejenih s pomočjo 3D-tiska. Sčasoma bo tisk postal ugodnejši od zidarstva, ki ravno nasprotno postaja vedno dražje."

Pet hiš, ki so del pilotnega projekta, bo zgrajenih blizu letališča v Eindhovnu, končane bodo do sredine prihodnjega leta, nato pa bo najem mogoč prek nepremičninske agencije Vesteda.

Na vprašanje, ali bi v takšni hiši živel tudi sam, direktor omenjenega podjetja Rudy van Gurp odgovarja: "Za prvo hišo imamo že 20 kandidatov – in to zgolj en teden po objavi prvih fotografij. Sam imam tri otroke, zato bi bila prva hiša za nas premajhna, bi me pa zagotovo zanimalo bivanje v največji izmed hiš, ki jih bomo gradili."

