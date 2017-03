Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Joe Biden je starejšega sina pokopal junija 2015, na fotografiji z žalujočo vdovo Hallie in mlajšim sinom Hunterjem (levo), ki sta zdaj par. Foto: Reuters Sorodne novice Umrl je sin ameriškega podpredsednika, Beau Biden Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bidnov sin v zvezi z vdovo svojega brata

Vroča tema na newyorški družabni sceni

6. marec 2017 ob 14:25

New York - MMC RTV SLO

V ameriških tabloidih zadnje dni odmeva zgodba o tem, da se sin nekdanjega podpredsednika Bidna videva z vdovo svojega starejšega brata.

Beau Biden, nekdanji pravosodni minister zvezne države Delaware, je umrl maja 2015, star 46 let, potem ko je izgubil boj z rakom na možganih. Pet mesecev pozneje se je njegov eno leto in en dan mlajši brat Hunter, uspešen newyorški odvetnik, ločil od žene Kathleen, s katero imata tri hčerke: že polnoletni Finnegan in Maisy ter 16-letno Naomi. Zdaj se 47-letni poslovnež videva z Beaujevo vdovo Hallie, ki ima iz zakona z Bidnom hčer Natalie in sina, ki mu je, tako kot stricu, ime Hunter.

Hunter Biden (ne Halliejin sin, ampak njen novi partner) je za opravljivi Page Six govorice potrdil z izjavo: "S Hallie imava neverjetno srečo, da sva našla ljubezen in podporo drug za drugega v tem težkem času, in to je jasno vsem ljudem, ki naju imajo najbolj radi. K sreči imava družino in prijatelje, ki naju podpirajo na vsakem koraku."

Za omenjeni medij je dal izjavo tudi Joe Biden, nekdanji podpredsednik ZDA, ki je povedal, da tako on kot žena Jill, ki je mačeha njegovih sinov, zvezo podpirata. Dodal je: "Sreča je, da sta se Hunter in Hallie našla zdaj, ko si spet sestavljata življenje po tej veliki žalosti."

Hunter Biden je pred bratom že v zgodnjem otroštvu, ko je imel komaj dve leti, v tragičnih okoliščinah izgubil mamo in mlajšo sestro Naomi, po kateri je poimenoval svojo najmlajšo hčer. Tako on kot Beau sta bila v hudi prometni nesreči resno poškodovana. Njun oče Joe se je pet let pozneje poročil z Jill Jacobs, s katero imata hčerko Ashley.

A. K.