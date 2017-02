Bieber, West, Drake in Ocean v prvi vrsti za bojkot grammyjev

Akademija še brez odziva nad grožnjo

2. februar 2017 ob 08:24

Los Angeles

Raperja Kanye West in Drake ter pevca Justin Bieber in Frank Ocean načrtujejo, da se podelitve nagrad grammy ne bodo udeležili, saj želijo opozoriti na zastarel sistem podeljevanja.

Po vzoru gibanja #OscarsSoWhite, s katerim so lansko leto igralci opozorili na pomanjkanje raznolikosti med nominiranci, se letos, kot vse kaže, napoveduje kampanja #GrammysSoWhite. Po poročanju rumenega tabloida TMZ, ki je prvi sprožil govorice o bojkotu grammyjev, želijo West, Drake, Bieber in Ocean opozoriti na težavo, ki se pojavlja zadnja leta. Po njihovem mnenju je med nominiranci premalo temnopoltih glasbenikov in prav tako predstavnikov mlajše generacije.

Ocean je svoj bojkot začel že s tem, ko sploh ni poslal v presojo za nagrade svojega albuma Blonde. "Infrastruktura sistema nagrad, nominacij in podeljevanja je zastarela," je svojo odločitev zagovarjal v intervjuju za New York Times decembra. Podobno kot Ocean bodo na podelitvi manjkali tudi ostali omenjeni izvajalci, čeprav so si vsi prislužili nominacije. Drake se bo mudil na turneji po Evropi, medtem ko bo West ostal doma, saj naj bi po poročanju virov dejal, da je "prejel 21 grammyjev, toda vedno, ko si je stal nasproti z belim izvajalcem, je izgubil".

Po drugi strani na spletni strani Irish Examiner poročajo, da se bo britanski producent Adnan Khan, ki se je podpisal pod Westov zadnji album, udeležil prireditve. Britanec meni, da bi bilo "nespametno, če bi jih zamudil".

West se poteguje za pet grammyjev, medtem ko sta Drake za šest in Bieber za štiri. Tako Drake kot Bieber se potegujeta v kategoriji album leta (kjer jim nasproti stojijo Beyoncé, Adele, in Sturgill Simpson). Podelitev nagrad, ki jih bo vodil James Corden, bo 12. febuarja. Takrat pa bo tudi znano, če je namen omenjenih glasbenikov resen.

