Bill Murray v Ljubljani: oddih od lovcev na avtograme in vodka v potokih

Ob obisku ameriškega zvezdnika v Ljubljani

6. junij 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Pij. Čeprav vodo," mi je odločno ukazal, ko sem skušala še tretjič poskusiti s šolskimi vprašanji o Wesu Andersonu in o tem, kaj je zašepetal Scarlett Johansson ob koncu Izgubljeno s prevodom. Bill Murray je dal jasno vedeti, da na to stran Alp ni prišel službeno - pa čeprav ga na Slovenijo veže prav posel.

"Na filmskih premierah je vedno cel kup profesionalnih avtogramskih pizdunov. Tukaj jih ni, vsaj za zdaj," je odvrnil, ko sem ga vprašala o razlikah med občinstvom, ko promovira film ali pa ko promovira Slovenia vodko. To drugo mu je zadnja leta, odkar je postal solastnik znamke, v veliko veselje. Tako se vsake toliko časa pojavijo fotografije 66-letnega igralca iz kakega newyorškega lokala, kako za točilnim pultom gostom dramatično zliva v kozarce velikodušne odmerke vodke.

"Sprašujejo me, kaj imam s to Slovenia vodko, zakaj jo tako reklamiram – jah, še vedno, ko sem jo pil, sem se imel super! Počutim se uspešnega in preprosto dobro," pravi Murray, ki je nekoč dejal, da ima vsaka vodka drugačen učinek nanj – po nekaterih se počuti poliglotski, po drugih agresiven, slovenska vodka pa da ima nanj neverjetno blagodejen učinek. "Če te nekaj teži, če se te lotevajo temne misli, ti jih razkadi."

Od filmske promocije viskija do prave promocije vodke

Čeprav je Slovenia vodka v lasti treh znanih Američanov – poleg Murrayja še kuharskega mojstra Petra X. Kellyja in baletnika Mihaila Barišnikova, pa ni dvoma, da največ za promocijo naredi prav hollywoodski zvezdnik, ki je v Izgubljeno s prevodom tako odlično upodobil ostarelega filmskega zvezdnika, kako pride v Tokio snemat reklamo za viski Suntory. "For relaxing time, make it Suntory time!" je besedilo, ki ga je njegov lik ne prav prepričljivo ponavljal.

Pri Slovenia vodki mu je šlo sinoči bolje – pa čeprav je na dogodek v hotelu Union prišel neprespan, saj je dan pred tem nastopil na glasbenem festivalu v Dresdnu, kjer je ob Janu Voglerju na čelu recitiral pesmi. "Trikrat so ga poklicali nazaj! Česa takega še niso videli na festivalu," mi je razlagal Kelly, ki si je Murrayja že leta prizadeval pripeljati v Slovenijo.

Prav Kelly je bil namreč tisti, ki je prišel na idejo Slovenia vodke, ko je prvič obiskal Slovenijo in se v državo na mah zaljubil. "Takoj sem tudi opazil, kako super vodo imate tu, kot nalašč za kakovostno vodko. In prav zato, ker, kot pravite, vodka ni tipična za Slovence, je idealno razviti tak produkt tu. Ideja je proslaviti Slovenijo," pripoveduje Kelly, ki mu vodko delajo pri Fructalu, recepturo pa je razvil sam. Skrivnost njene elegantnosti, kot pravi, je v kančku ajde.

Bo naslednji pri nas Barišnikov?

"Bill se je močno veselil prihoda, že leta govoriva, da bi prišel, pa do zdaj nikakor ni uspelo. Želel sem si pripeljati še Mišo (Barišnikova, op. a.), a je imel žal obveznosti, ampak prihodnjič pa gotovo pridem z njim," je še povedal Kelly. Murray pa o tem, zakaj je potreboval toliko časa za obisk: "Življenje je precej težje, kot sem si predstavljal, ko sem bil vaših let. Moral sem tudi delati, pa otroke imam ... Imate otroke? Imate fanta? Take stvari. In nisem preveč organiziran, ne boste verjeli."



Bi verjeli, saj Murray slovi po tem, da nima agenta, da je težko priti do njega, kdor pa ima zanj ponudbo za film, mu mora puščati sporočila na telefonski tajnici – ki jih ali pa jih ne preverja. Včasih jih preveri tako pozno, da ga vloge preprosto zaobidejo – nazadnje ameriška predelava nemške uspešnice Toni Erdman, v kateri bo zdaj igral Jack Nicholson.

A Murray pravi, da se s tem ne obremenjuje. "Če me bodo res potrebovali, me bodo že našli," skomigne in naglo zvrne še eno epruveto vodke. Kljub pomanjkanju spanca in očitni naveličanosti nad novinarskimi vprašanji ("Mar ne moremo samo piti?") je igralec marljivo krožil med gosti, med katerimi so bili tudi predstavniki Slovenske turistične organizacije in ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley. "Vedno so mi govorili, da je to država lepih žensk in pametnih moških – ampak vidim, da je ravno nasprotno! Moški tu so osupljivo lepi, ženske pa zelo bistre," je zbrane zabaval igralec.

"Ukradel" kolo dr. Bogataju

Jorg Zupan iz Ateljeja je bil odgovoren za kulinarično podlago in na neki točki se je Murray s Kellyjem vseeno umaknil na teraso pred restavracijo, ki je bila za tisto priložnost obdana s trakom, varnostnikom in hosteso, ki so preprečevali radovednežem z ulice, da ne bi "naskočili" igralca. Ta je nato na neki točki vseeno zaobšel protokol, si izposodil kolo etnologa dr. Janeza Bogataja in z njim peljal nekaj krogov po Ljubljani neko neznano dekle. Nazaj ga ni bilo več, zato je kolo dr. Bogataju dostavil hotelski uslužbenec, potem ko se je igralec z njim zapeljal v predverje.

Po odmerku spanja se je Murray nato zvečer povsem nonšalantno, brez obleganja tistih "avtogramskih pizdunov" sprehodil do Gornjega trga, kjer ga je v enem od zadnjih trendovskih ljubljanskih bistrojev že čakala ohlajena steklenica Slovenia vodke.

Igralec bo pri nas ostal kar nekaj časa – do četrtka, v tem času pa bo obiskal še Bled in Sevnico. Oči na peclje, torej.

Kaja Sajovic