Billu Cosbyju začeli soditi zaradi spolnih zlorab

Obtožen več deset spolnih napadov

5. junij 2017 ob 10:45

Pittsburgh - MMC RTV SLO/Reuters

Čeprav Billa Cosbyja spolnega nadlegovanja obtožuje okoli 60 žensk, pa bo njegova prostost odvisna že od enega primera, ki bo v sodni dvorani obravnavan v tem in naslednjem tednu.

Začenja se sojenje 79-letnemu padlemu zvezdniku, ki je vrsto let veljal za enega najpriljubljenejših ameriških komikov. Strokovnjaki za spolne napade pravijo, da bosta izid sojenja ter način, kako bodo z Andreo Constrand, ki je vložila tožbo, ravnali v sodni dvorani, močno prispevala k temu, ali bo naprej stopilo še več žensk ali pa se bodo umaknile ter svoje zgodbe še naprej skrivale.

"Če bo oproščen, se bodo žrtve umaknile. Podobno bo tudi v primeru, če bodo na sodišču slabo ravnali z žrtvijo," je pojasnila ameriška profesorica prava Aviva Orenstein. Na drugi strani je nekdanja javna tožilka Jennifer Long optimistična. Meni namreč, da bo pričanje Andree Constrand k javnemu deljenju svoje zgodbe spodbudilo še več žensk.

Kar nekaj primerov zastaranih

Constrandova, nekdanja trenerka košarke na univerzi Temple (ki jo je obiskoval tudi Cosby), v tožbi sicer trdi, da jo je zvezdnik leta 2004 omamil in nato spolno zlorabil. S podobno zgodbo se je oglasilo še več kot 50 žensk, a ker naj bi se zlorabe zgodile pred desetletji, je večina primerov že zastarala.

Igralec že ves čas vse obtožbe zavrača in trdi, da nikomur ni želel storiti nič žalega. Med sojenjem, ki naj bi trajalo dva tedna, sicer ne namerava pričati. S tem bo Constrandova glavna žrtev izpraševanja obeh strani - predvsem Cosbyjevih odvetnikov, ki obljubljajo neizprosno navzkrižno zasliševanje. Izpostavili so, da se bodo dotaknili predvsem vprašanja, zakaj je trajalo tako dolgo, da je zlorabo prijavila, ter zakaj je s Cosbyjem ostala v stikih še mesece po domnevnem napadu.

"Vsaka žrtev se odzove drugače"

Strokovnjaki za spolne napade izpostavljajo, da žrtve spolnih napadov pogosto ostanejo v stikih z napadalci - želijo pridobiti nadzor nad dogajanjem ali pa poskušajo razumeti, kaj se je sploh zgodilo. "Vsaka žrtev se na napad odzove drugače. Čeprav si ljudje želijo nekakšnega modela, ki bi zajel vse, žal ni tako preprosto," še dodaja Longova.

Svojo zgodbo bo delila tudi Kacey

Constrandovo bo v sodni dvorani podprla še ena žrtev, ki trdi, da jo je Cosby omamil in spolno zlorabil v precej podobnem napadu, ki pa naj bi se zgodil leta 1996. Ženska je znana zgolj kot Kacey, njena zgodba pa naj bi pomagala vplivati na tiste člane porote, ki bi morda dvomili o pričanju Constrandove. Sodišče sicer njeno pričanje dovoli, saj želi prikazati vzorce Cosbyjevega vedenja ter spodbiti obrambo, ki trdi, da naj igralec ne bi razumel, da Constrandova v spolni odnos ni privolila.

Kot poroča NBC, naj bi Cosbyja na sodišču med drugim podprli Phylicia Rashad in Keshia Knight Pulliam, ki sta igrali v seriji The Cosby Show. Čeprav bo sojenje potekalo v Norristownu v Pensilvaniji, so poroto izbrali na območju Pittsburgha.

P. B.