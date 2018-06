Billy Bob Thornton o edinem razlogu za ločitev od Angeline

Čeprav je bilo med njima 20 let razlike, sta veljala Angelina Jolie in Billy Bob Thornton za sanjski hollywoodski par. Vse do ločitve 2003, ko so se vsi začeli spraševati, kaj je šlo narobe.

Sestajati sta se začela leta 1999 in se poročila leto za tem. V stekleničkah okoli vratu sta nosila kri drug drugega in govorila o tem, da potrebujeta zvočno izolirano sobo, ker je njuno spolno življenje tako divje. Toda njuni poti sta se razšli leta 2003.

"Spomnim se, kako je bil najin skupni čas dober. Živela sva različni življenji. Ona je živela svetovljansko, sam sem se izmikal ljudem. In je bil edini razlog, zakaj danes nisva več skupaj. Želela sva ubrati različni življenjski poti," je dejal Thornton v intervjuju za podkast HFPA in Conversation.

Spregovoril je tudi o razvpitih stekleničkah krvi, ki sta jih nosila okoli vratu in o "norih" prispevkih, v katerih so novinarji pretiravali o njunem odnosu. "Ogrlici sta prišli spontano: 'Hej, dajva si prebosti prst s peresom in spustiva malce krvi, tako da, ko bova narazen, ju bova nosila kot ogrlico.' Tako preprosto je bilo. Toda ko je prišlo v javnost, se je zdelo, kot da nosiva vedro krvi okoli vratu," se je spominjal igralec.

Thornton je dejal, da sta se ob tem zelo zabavala. "Veliko stvari, ki so ju zapisali o naju, je pretiranih. Nisem bil tako nor, kot so ljudje pisali," je še dodal igralec. Danes sta Thornton in Joliejeva v prijateljskih odnosih. Igralka je celo leta 2012 napisala uvodni govor za Thorntonovo knjigo The Billy Bob Tapes: A Cave Full of Ghosts. "Na tisti čas se rada spominjam. Angie je še vedno moja prijateljica. Je čudovita oseba in naredila je že veliko," je sklenil Thornton.

