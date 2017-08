Bingelci, trendovske resice za krmila mestnih kolesarjev

Iz domače delavnice mladega sestrskega tandema

31. avgust 2017 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Že kot mala deklica sem si želela imeti kolo z resicami: na daleč sem jih občudovala v filmih in revijah, saj takšnih koles v Novem mestu, od koder prihajam, ni bilo mogoče kupiti."

Neuslišana otroška želja Lare Lukšič z leti ni ugasnila, vendar kolesa za odrasle z resicami kljub tako rekoč nepregledni ponudbi ni našla nikjer, niti na spletu. Zato se je odločila, da si otroške sanje uresniči kar sama, in za pokušino okrasila svoje staro kolo. "Prve bingelce sem izdelala marca letos, ko sem oblikovala še bolj posebne, kakovostne, izstopajoče in še bolj barvite resice, kot so bile tiste iz mojih otroških sanj. Takoj sem se odločila, da jih želim ponuditi tudi drugim mestnim kolesarjem in jim z bingelci polepšati njihove vožnje s kolesom," se prvih obrisov svojega poslovnega podviga spominja skoraj 22-letna študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani. "Ker ta študij spodbuja podjetniškega duha in hkrati dovoljuje dovolj časa za obštudijske dejavnosti, sva s sestro Aljo prišli na idejo, da ustvariva lasten projekt," nadaljuje.

"Vsako kolo spremenijo v kul kolo"

Odločili sta se, da bodo to bingelci, ki jih imata za svoj "projekt za dušo", saj jima je celotno dogajanje, povezano z njimi, v izjemno veselje in zadovoljstvo. Želita si, da bi to lahko začutili prav vsi, s katerimi sodelujeta. "Največ nama pomeni, ko vidiva iskrice v očeh strank in njihovo pristno navdušenje nad izdelkom. Sodelujeva z zagnanimi in sposobnimi mladimi ljudmi, ki so nama za zgled, naju navdihujejo in nama pomagajo, da prek tega projekta odkrivava sami sebe," pojasni sogovornica. Ob tem pa doda: "Najbolj fantastično bi bilo, če bi trend bingelcev preplavil kar celo Ljubljano."

Zanje se odločajo tako tisti z novimi kolesi kot tisti s starejšimi, ki jih Bingelci pomladijo in jim vrnejo razigranost. "Po mojem mnenju lahko bingelci prav vsako kolo spremenijo v kul kolo, pa naj bo to star pony ali pa najnovejši cruiser," je prepričana mlada ustvarjalka, ki razkrije, da so najbolj zaželeni bingelci v pastelnih odtenkih, predvsem v rožnati, vijolični barvi. "Za tiste, ki ne želijo 'tvegati', pa je vedno modna klasična črna."

Odporni tudi proti dežju in mrazu

Čisto prvi bingelci so bili izdelani iz navadnega vijaka ter ostankov umetnega usnja, založenega v Larini omari, do danes pa je vijak zamenjal poseben ročaj iz nerjaveče kovine, medtem ko so ohranili resice iz umetnega usnja, ki je odporno proti vsem vremenskim razmeram. Še vedno jih izdelujejo v domači delavnici, predvsem pa z enakim navdušenjem kot prvi dan. Ime znamke in tudi samih izdelkov, torej okrasnih resic za ročaje koles in drugih prevoznih sredstev, ki imajo krmilo, je nastalo po naključju: "Ker nisem vedela, kako se ti bingljajoči okraski imenujejo, sem jih že od nekdaj imenovala bingelci, zato kako drugo ime sploh ni prišlo v poštev," pojasni.

Bingelce študentka s podjetniško žilico za zdaj prodaja le na slovenskem trgu, ki ga najbolje pozna - najprej je želela videti, ali bodo odzivi na izdelek pozitivni v domačem okolju. V prihodnosti pa načrtuje tudi naskok na tujino. Poleg spletne trgovinice na platformi Etsy si jih je v živo mogoče ogledati v ljubljanskem studiu APOK, Lara pa upa, da bodo kmalu na voljo tudi v kakšni ljubljanski trgovini s konceptom.

V slogi (in na spletu) je moč

Večina potencialnih strank bingelce gotovo odkrije na družbenih omrežjih, ki so postala izjemnega pomena za mlade podjetnike, s čimer se strinja tudi Lara Lukšič, saj po njenem mnenju vsakomur omogočajo, da se s svojo kreativnostjo in zagnanostjo predstavi širokemu krogu ljudi. "Najboljše pri tem pa je, da ni potreben velik finančni vložek za marketing in da je omogočen bolj oseben stik s strankami, od katerih dobiš neposredno povratno informacijo. Mislim, da uporabniki družbenih omrežij najbolj cenijo pristnost in iskrenost profila," je prepričana.

V prihodnosti bi si želela sodelovati z inovativnimi slovenskimi blagovnimi znamkami in predvsem z ljudmi, ki svoje delo opravljajo srcem. "Zdi se mi pomembno, da se kreativci in mladi podjetniki na majhnem slovenskem trgu povežemo in si med seboj pomagamo," sklene.

Alenka Klun