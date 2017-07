Blac Chyna: Rob Kardashian me je fizično zlorabil

Sodišče ugodilo zahtevi za prepoved približevanja

11. julij 2017 ob 08:40

Drama v klanu Kardashian se nadaljuje. Tokrat je Blac Chyna obtožila Roba Kardashiana, da jo je fizično zlorabljal. Obtožbe so na dan prišle po njeni zahtevi za začasno prepoved približevanja.

Glede na pravne dokumente, ki jih navajajo ameriški mediji, sta se Kardashian in Chyna razšla decembra lani, nato pa naj bi 7. aprila letos "Kardashian nekdanje dekle udaril ter jo potisnil na tla. Chynova je nato pobegnila v svojo spalnico, a mu je uspelo zlomiti vrata." Potem ko mu je uspelo priti v njeno sobo, naj bi še popolnoma uničil njeno garderobno omaro, nato pa odšel, še poroča US Weekly.

Chynova v dokumentih navaja še, da je imela zaradi incidenta več modric ter da je kar nekaj časa po njem težko hodila. "Umaknila sem se v svojo sobo in zaklenila vrata. Rob je povsem izgubil nadzor in celo snel vrata s tečajev," še navaja. Prav tako pa v dokumentih piše, da ima Kardashian v lasti pištolo ter da je v preteklosti že grozil, da jo bo uporabil.

Sodišče je njeni prošnji za prepoved približevanja ugodilo. Tako mora 30-letnik do nadaljnjega ostati vsaj 90 metrov stran od Chynove. Prav tako ne sme na družbenih omrežjih objavljati fotografij nje, njenega sina King Caira (ki ga ima Chynova z nekdanjim partnerjem Tygo) ter njune hčerke Dream.

Rob Kardashian se je na začasno prepoved približevanja odzval precej burno ter svoje občutke izrazil na družbenem omrežju Twitter. Tam je nekdanjo partnerko obtožil skakanja čez plot ter uživanja prepovedanih substanc.

Odvetnik Kardashianovih je sicer v preteklosti že pojasnil, da se na sodišču ne bodo borili proti Chynovi, saj je bilo Robovo obnašanje "spontana reakcija, ki jo obžaluje".

"Moški si me ne bodo lastili"

V sklopu izražanja jeze na Twitterju je Kardashian zapisal, da je nekdanji partnerki kupil ogromno prestižnih daril. "Takoj ko je tisto objavil, sta moji asistentki vrnili oba avtomobila ter ves nakit, ki sem ga kadar koli dobila od njega," je Chynova pojasnila v intervjuju za Good Morning America. "Vrnila sem mu tudi poročni prstan, saj ne bom pustila, da si me bi moški lastil in o meni govoril tako grde stvari."

Par je sicer javnost aprila 2016 presenetil z zaroko po zgolj nekaj tednih razmerja, njun odnos pa je bil ves čas kar precej buren.

