Black Sabbath odigrali svoj zadnji koncert

Poslovilna turneja

5. februar 2017 ob 21:45

Birmingham - MMC RTV SLO

Glasbena skupina Black Sabbath, ki jo mnogi označujejo za pionirje heavy metala, je v domačem Birminghamu s svojim prvim hitom Paranoid zaključila turnejo, ki so jo poimenovali The End.

Black Sabbath so se na pot odpravili lani januarja in obiskali 81 mest po vsem svetu. Turnejo so z dvema razprodanima koncertoma zaključili v Birminghamu, kjer so leta 1968 tudi nastali. Skupina zatrjuje, da gre za njihov zadnji koncert, tako kitarist Tony Iommi kot basist Geezer Butler pa sta namignila, da čeprav so končali z nastopanjem, oboževalce morda čaka še en album.

Originalno zasedbo sta poleg omenjenih Iommija in Butlerja sestavljala še frontman Ozzy Osbourne in bobnar Bill Ward. Osbourne se je od zasedbe poslovil leta 1979, nadomestil ga je Ronnie James Dio. V prvotni zasedbi so začeli znova ustvarjati leta 1997, leta 2012 pa je sodelovanje s skupino prekinil Ward. Na svojo zadnjo turnejo so se tako odpravili v okrnjeni zasedbi, na odru sta se jim pridružila bobnar Tommy Clufetos in klaviaturist Adam Wakeman.



"To je zagotovo konec"

Na poslovilnem koncertu, ki je trajal dve uri, so zaigrali 15 pesmi, večino iz albumov Black Sabbath in Paranoid, mnogi oboževalci pa niso mogli zadrževati solz.

"To je torej zaključni koncert. Kakšno potovanje je za nami. Neverjetno, začeli smo leta 1968, in kar težko verjamem , da smo leta 2017 še vedno tukaj. Ampak veste kaj? Brez vas, oboževalcev ne bi preživeli," je 16.000 glavo množico po poročanju Rolling Stona nagovoril Ozzy. Slednji je pred koncertom v intervjuju za BBC povedal, da je se še živo spominja koncerta v Crown pubu v Birminghamu, ko si je sam pri sebi mislil: "Tole bo kar v redu za nekaj let, pivo in glasba. Ampak v resnici se je začela ena najbolj neverjetnih zgodb, kar si jih lahko zamislite." Prav tako je znova poudaril, da Black Sabbath po koncertu v Birminghamu ne bodo več nastopali: "To je zagotovo konec."

