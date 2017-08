Blake Lively: Moje življenje nikakor ni popolno

Življenje ni rdeča preproga

1. avgust 2017

Los Angeles - MMC RTV SLO

Blake Lively je v intervjuju za časopis Glamour spregovorila o tem, kako si ljudje pogosto mislijo, da imata z možem Ryanom Reynoldsom tako popolno življenje, kot se kaže na rdečih preprogah.

"Ryana ljubim večino časa," je pojasnila igralka. Dodala je, da pred intervjuji pogosto čuti tesnobo, saj nikoli ne more vedeti, kako močno bodo njene besede obrnjene. "Če rečem, da ga ljubim oziroma sem vanj zaljubljena ves čas, bodo takoj začeli govoriti o tem, kako popolno je moje življenje." Iz tega razloga v intervjujih nerada govori o zasebnem življenju. Pravi, da sta oba z Ryanom zelo sramežljiva ter da obema družina pomeni več od kariere.

"Oba sva sramežljiva in se najbolje izražava, ko igrava, saj se pretvarjava, da sva nekdo drug. Zato je dejstvo, da morajo zelo sramežljivi ljudje v intervjujih to svojo sramežljivo osebnost deliti s svetom zelo čustveno."

Sploh Reynolds na družbenih omrežjih pogosto objavlja najrazličnejše šale - pogosto so to stavki, ki naj bi jih izrekla njuna starejša hči James. A Lively v intervjuju pojasnjuje, da so večinoma čisto izmišljeni. "Včasih jih pred objavo prebere še meni, samo zato, da me nasmeji. Ko napiše takšne stvari, sem neverjetno zaljubljena vanj."

Najbolj pomembna je družina

Pred oltar sta stopila leta 2012, imata pa dve hčerki James in Ines. Težavam v zakonu se poskušata izogniti s tem, da filmov nikoli ne snemata oba hkrati. "Ne delava hkrati. Občudujem ljudi, ki se počutijo izpopolnjene zgolj zaradi dela, naju pa izpopolnjuje družina. Vse ostalo pride za tem. Oba sva se odrekla kar nekaj vlogam, ki so nama bile všeč, le zato, da ne bi delala hkrati."

Za Glamour je povedala še, da kadar koli je imela težave v prejšnjih razmerjih, se je za nasvet obrnila na prijateljice. "Z Ryanom sva bila prej že dve leti prijatelja. Šele potem sva se začela tudi romantično dobivati. Zato njega obravnavam kot najboljšega prijatelja in mu povem, kaj se je zgodilo in kako se počutim."

Drug drugega dojemata kot enakovredna in v takšnem duhu vzgajata tudi svoji hčerki. Želita, da bi bili močni in neodvisni. "Všeč mi je, da je Ryan tako zaveden. Ne zdi se mu prav, da za vse uporabljamo zaimek 'on'. Ko vidi kakšno žival, ki jo kaže otrokom, uporablja ženske zaimke. Ne vpraša, kako mu je ime, temveč kako ji je ime."

Prav tako je Reynolds v hiši prepovedal uporabo besede ukazovalna (bossy), saj se mu zdi, da se uporablja le za ženske ter da moškemu nihče ne bi rekel, da je ukazovalen. "Če moškemu rečejo, da se vede kot šef, to ni nič slabega, za žensko pa je pomen ravno nasproten."

