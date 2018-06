Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 42-letni Barker je začel igrati na bobne, ko je bil star štiri leta. Foto: Reuters Dodaj v

Blink-182 prestavili koncerte zaradi zdravja Travisa Barkerja

Travis Barker na prisilnem počitku

16. junij 2018 ob 17:00

Bobnarju skupine Blink-182 Travisu Barkerju so odkrili krvne strdke v obeh rokah, so zapisali člani skupine v uradni izjavi za javnost. Posledično so prestavili koncerte, ki so jih načrtovali v Las Vegasu.

Barkerjevo stanje "pozorno nadzorujejo" in ne more nazaj na oder, dokler ne dobi zelene luči od zdravstvene ekipe. "Bobnanje je moje življenje in ubija me, da ne morem nastopiti s fantoma ta konec tedna. Upam, da se vrnem čim prej," je zapisal v izjavi za javnost Barker.

Nove termine nastopov bodo objavili kmalu, hkrati pa so zagotovili, da bodo vrnili denar vsem tistim oboževalcem, ki se ne bodo mogli udeležiti nadomestnih koncertov.

Blink-182 trenutno končujejo promocijo njihovega zadnjega albuma California. Zgolj v prvem tednu so prodali 186.000 primerkov. Že na začetku leta pa so sporočili, da so se vrnili v studio in že začeli ustvarjati novo glasbo.

Prav tako so pred kratkim prvič izvedli v živo njihovo uspešnico The Party Song. O razlogih, zakaj je niso že prej, je pevec in kitarist Mark Hoppus dodal: "Je zelo težka skladba za igranje."

