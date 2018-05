BMW predstavil prvi serijski sistem za brezžično polnjenje

BMW Wireless Charging

30. maj 2018 ob 14:19

München - MMC RTV SLO

BMW je predstavil sistem za brezžično polnjenje baterij priključno hibridnih modelov. Lahko je nameščen v garaži ali na prostem in omogoča zelo preprost način polnjenja, brez priklapljanja vozila ali kakršnega koli drugega postopka.

Na množično uporabo električnih vozil bo poleg večjega dosega in krajšega časa polnjenja v prihodnje gotovo vplival tudi preprostejši način polnjenja. Velik korak v to smer so storili Bavarci s sistemom brezžičnega indukcijskega polnjenja. Ta bo sprva namenjen priključno hibridnemu modelu 530e iperformance PHEV, pri čemer bo polnjenje bolj preprosto kot točenje goriva.

Z elektromagnetnim poljem

S tem načinom namreč priključnega hibrida za polnjenjenjeogovih baterij ni treba fizično priključiti na omrežje prek kabla, temveč le zapeljati nad posebno polnilno ploščo, imenovano GroundPad. Avtomobil je opremljen s ploščo za polnjenje CarPad. Med obema ploščama se na razdalji do osem centimetrov ustvari elektromagnetno polje, ki zagotavlja polnjenje baterij z močjo 3,2 kilovata. S tem načinom se baterije v celoti napolnijo v 3,5 ure, za začetek polnjenja pa ni treba niti pritisniti na gumb. Treba je le zapeljati nad polnilno ploščo, ki je priključena na električno omrežje. Sistem je mogoče uporabljati tako v garažah kot na dvoriščih in drugje na prostem, saj mu vremenski pojavi ne škodijo. Vsi elementi so namreč izolirani, robustno ohišje pa jih varuje tudi, če z avtomobilom po nesreči zapeljemo na polnilno ploščo.

Polnjenje poteka s 85-odstotno učinkovitostjo, saj se nekaj energije izgubi. To pomeni, da bodo uporabniki morali vzeti v zakup nekoliko višje račune za električno energijo.

Proizvodnja se bo začela julija letos. Sistem bo najprej na voljo za najem najprej v Nemčiji, ki ji bodo sledile druge države v Evropi, čez lužo in na Japonskem.

Martin Macarol