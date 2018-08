Bo Donald Trump ostal brez zvezde na pločniku slavnih?

Vse glasnejši pozivi k odstranitvi

7. avgust 2018 ob 20:05

Mestni svet v Zahodnem Hollywoodu je soglasno potrdil predlog o odstranitvi zvezde Donalda Trumpa s hollywoodskega pločnika slavnih. Končno odločitev ima v rokah hollywoodska gospodarska zbornica, ki do sedaj ni umaknila še nobene zvezde.

Predstavniki Zahodnega Hollywooda so o predlogu glasovali manj kot dva tedna po tem, ko je zvezdo s cepinom razbil vandal. Zvezda, ki jo je Trump leta 2007 dobil zaradi uspeha resničnostne serije Vajenec (The Apprentice), je bila, od kar je postal ameriški predsednik, že večkrat tarča različnih napadov. To je bil tudi eden od povodov za to, da je mestni svet potrdil predlog o njenem umiku.

Zvezda se sicer ne nahaja v Zahodnem Hollywoodu, tako da tamkajšnji mestni svet nima pooblastil za njen umik. S potrditvijo predloga želijo predstavniki omenjenega predela k ukrepom spodbuditi losangeleška župana in hollywoodsko gospodarsko zbornico, ki upravlja s pločnikom slavnih.

"Pridobitev zvezde na pločniku slavnih je privilegij, ne pravica," je za medije povedal začasni župan Zahodnega Hollywooda John D'Amico, ki je skupaj s predsednico mestnega sveta podal predlog o odstranitvi zvezde.. Mestni svet se je za odstranitev zvezde sicer zavzel predvsem zaradi Trumpovega "slabega odnosa do žensk in ostalih neprimernih dejanj."

Odstranitev zvezde pa kljub temu ne bo preprosta. Nekdanji predsednik hollywoodske gospodarske zbornice je v preteklosti, ko so se pojavili pozivi k odstranitvi zvezde Billa Cosbyja, namreč izjavil, da zvezd ne odstranjujejo. "Ko je zvezda enkrat dodana, jo obravnavamo kot del zgodovine hollywoodskega pločnika slavnih," je povedal takratni predsednik Leron Gubler.

K umiku predsednikove zvezde je med drugimi pozval tudi filmski igralec Mark Hamil. "Kaj, če bi [Trumpovo] zvezdo raje namenili nekomu, ki si jo res zasluži," je 66-letnik zapisal na Twitterju in s tem namignil na to, da bi si zvezdo bolj kot Trump zaslužila leta 2016 preminula hollywoodska igralka Carrie Fisher, s katero sta igrala v filmih Vojne zvezd (Star Wars).

