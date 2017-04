Bo Elonu Musku uspelo uresničiti smele načrte?

Tesla želi preseči globalno proizvodno električnih avtomobilov

4. april 2017 ob 06:42

Silicijeva dolina - MMC RTV SLO

Elon Musk je znan po megalomanskih načrtih in svoj sloves potrjuje tudi glede prihajajočega modela 3. A številni analitiki dvomijo, da bo uspel načrte dejansko uresničiti.

Vizionar iz Silicijeve doline in oče podjetja Tesla Motors, Elon Musk serijskega izvedbe modela 3 še ni razkril, vendar verjame, da lahko z njim že v prvem letu prehiti mercedes razreda C in BMW serije 3.

Musk napoveduje, da bodo pri Tesli julija proizvajali tisoč primerkov modela 3 na teden. Avgusta bo to število naraslo na dva tisoč, septembra na štiri tisoč oziroma pet tisoč do konca letošnjega leta, do konca leta 2018 pa bodo proizvajali že 10 tisoč primerkov na teden.

Če se bodo te napovedi uresničile, bo kalifornijsko podjetje do konca prihodnjega leta proizvedlo 430 tisoč avtomobilov, s čimer bi preseglo število prodanih električnih avtomobilov na celem svetu v letu 2016.

Upoštevajoč model 3 in model X naj bi podjetje Tesla Motors prihodnje leto proizvedlo najmanj 500 tisoč električnih avtomobilov.

Bloombergov analitik za nove energije in električna vozila, Salim Morsy navaja, da bi glede na dosedanja gibanja na trgu električnih avtomobilov, to bil neverjeten uspeh. Ob tem dodaja, da se to sicer lahko zgodi, a prepričan je, da se ne bo.

Najprej zaposlenim

Zato, da bi avtomobile uspeIi čim prej dostaviti svojim strankam, bodo nekaj tisoč primerkov modela 3 najprej dobili zaposleni, kar bo omogočalo preprostejše odpravljanje morebitnih poporodnih težav. Poleg tega bodo najprej na voljo osnovne različice tega modela, zapletenejše, z dvema motorjema ter bolj zmogljive izvedbe pa bodo prišle na trg od šest do devet mesecev kasneje.

Martin Macarol