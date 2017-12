Bo EU dokončno le odnesel konjske vprege z ulic Sofije?

Ocenite to novico!

Prepoved naj bi uvedli 1. marca

22. december 2017 ob 17:31

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Član mestnega sveta Simeon Slavčev, ki je dal pobudo za uvedbo prepovedi, ukrep utemeljuje s tem, da konjske vprege predstavljajo resno nevarnost za prometne nesreče, konji tudi onesnažujejo, ob tem pa jih druge evropske prestolnice dovoljujo le v turistične namene.

Po veljavnih pravilih je uporaba konjske vprege že sedaj dovoljena le na obrobju Sofije. Zaradi slabega nadzora pa se vsakodnevno pojavljajo celo v najprometnejšem središču prestolnice te najrevnejše članice unije.

Slavčev je prepričan, da bo prepoved uporabe konjskih vpreg vse do obvoznice okoli prestolnice olajšala nadzor. Nameravajo tudi zaseči vozove, ki jih je sicer razmeroma lahko izdelati, pa tudi konje.

Sprva so nameravali prepoved uvesti že 1. januarja, ko bo Bolgarija prevzela polletno predsedovanje EU-ju, saj bodo v prestolnici gostili številna visoka srečanja držav članic. Vendar so naleteli na težave, ker nimajo dovolj prostorov za hrambo zaseženih voz in konj. Tako naj bi po sedanjih ocenah prepoved uvedli 1. marca.

Konjske vprege sicer za nekatere predstavljajo edini vir dohodka, saj z njimi prevažajo les, premog, gradbeni material in drugo. Po neuradnih podatkih je v dvomilijonski Sofiji registriranih okoli 400 voz s konjsko vprego.