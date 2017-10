Bo evrovizijskemu zmagovalcu nazadnje življenje rešila prometna nesreča?

Že več tednov hospitaliziran čaka novo srce

25. oktober 2017 ob 09:55

Lizbona - MMC RTV SLO

Evrovizijski zmagovalec Salvador Sobral "ne bo umrl zaradi srca, če bo šlo vse po pričakovanjih", miri predsednik portugalskega združenja kardiologov.

Poročali smo, da 27-letni pevec v bolnišnici bije bitko s časom, saj se je njegovo zdravstveno stanje tako poslabšalo, da potrebuje presaditev srca. V čakanju na novo srce je hospitaliziran že več tednov, kardiolog Manuel Carrageta pa je prepričan, da bo operacijo, ki mu bo rešila življenje, tudi dočakal.

"S prvim dežjem poskoči število prometnih nesreč in zaloga zdravih src se poveča," je po poročanju portugalskih medijev dejal zdravnik. Ob tem je poudaril, da je pričakovana življenjska doba mladih, ki jim presadili srce, "veliko let". "Ob napredku medicine vam lahko zagotovim, da če bo šlo vse po pričakovanjih, Salvador ne bo umrl zaradi srca," je povedal Carrageta.

Sobral je Evropo maja letos prepričal z otožno balado Amar Pelos Dois. Gostiteljska naloga za 63. tekmovanje za pesem Evrovizije je tako pripadla Portugalski. Kot tradicionalno bo prireditev, ki jo bo gostila prestolnica Lizbona, tridelna: polfinalni tekmovanji bosta 8. in 10. maja, finalni izbor pa 12. maja.

"Zadnji poziv" za Lizbono

Slovenijo je letos zastopal Omar Naber s pesmijo On My Way, vendar se mu ni uspelo uvrstiti v finale. Bo imel njegov naslednik prihodnje leto več sreče?

Izvajalci, ki bi želeli stopiti v njegove čevlje, imajo le še tri tedne časa, da se prijavijo na razpis za sodelovanje.

Največja novost je pravilo, da morajo avtorji oziroma izvajalci prijaviti pesem, ki je napisana za izvedbo v slovenskem jeziku. "Če je izvedba skladbe na tekmovanju za pesem Evrovizije 2018 predvidena v drugem jeziku, mora biti na razpis oddana tudi različica skladbe za izvedbo v drugem jeziku," je zapisano v razpisu za sodelovanje.

Uredništvo Razvedrilnega programa RTV Slovenija vabi avtorje skladb k oddaji predlogov prek spletnega obrazca, ki je dostopen tukaj. Upoštevane bodo vse popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 15. novembra do polnoči. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna med razpisi tukaj.



Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 15. novembra do polnoči. Prispele prijave bo nato ocenjevala najmanj tričlanska strokovna komisija. Pravila in postopek izbora bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja pesmi za sodelovanje predstavnika RTV Slovenija, ki bodo - tako kot so bila lani - objavljena najpozneje do 1. decembra.

T. H.